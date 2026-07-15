Lịch thi đấu World Cup 2026 - VietNamNet cập nhật lịch thi trận chung kết và tranh hạng 3 World Cup 2026, nhanh, đầy đủ và chính xác nhất.
Video bàn thắng Pháp 0-2 Tây Ban Nha (nguồn: VTV)
Đội hình ra sân
Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.
Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.
Bàn thắng: Oyarzabal 22' (pen), Porro 58'
Xuất sắc đánh bại Pháp 2-0 nhờ các pha lập công của Oyarzabal và Pedro Porro, Tây Ban Nha giành tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết World Cup 2026.
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