Video bàn thắng Pháp 0-2 Tây Ban Nha (nguồn: VTV)

Đội hình ra sân

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Bàn thắng: Oyarzabal 22' (pen), Porro 58'