Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

ASEAN CUP 2026 – BÁN KẾT LƯỢT ĐI

16/08  20:00

 Malaysia - Việt Nam VTV6, TV360, FPT Play

SIÊU CÚP ANH 2026

16/08  21:00

 Arsenal - Manchester City FPT Play

SIÊU CÚP PHÁP 2026

17/08  01:45

 Lens - PSG

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

16/08  20:00

Nottingham Forest - Brest

16/08  22:00

 Schalke 04 - Real Madrid

17/08  00:00

 Liverpool - Como

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1

16/08  22:00

 Racing Santander – Villarreal

 SCTV 15, VTV Cab

17/08  00:00

 Espanyol – Levante SCTV 15, VTV Cab

COPPA ITALIA 2026/27 – VÒNG 1/32

16/08  23:00

Frosinone - Juve Stabia

17/08  01:45

Verona - Entella

17/08  02:15

Lazio - Mantova

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

ASEAN CUP 2026 - BÁN KẾT LƯỢT ĐI

15/08
20:00

Singapore 1-3 Thái Lan 

 VTV6, FPT PLAY, TV360

GIAO HỮU CÁC CLB 2026

15/08
19:00

Freiburg 3-0 Crystal Palace

15/08
20:00

 Chelsea 3-1 Real Sociedad

15/08
20:30

 Bayern Munich 3-1 RB Leipzig
M’gladbach 2–1 Aston Villa

15/08
21:00

Sunderland 2-1 Rennes

Everton 1-1 Lille
Newcastle 1-2 Leverkusen
Tottenham 3-0 Hoffenheim

Hull 0-0 Nice

15/08
21:45

MU 2-4 AC Milan

15/08
22:00

Fulham 1-0 Stuttgart

15/08
22:30

 Dortmund 2-2 Roma

16/08
00:30

 Inter Milan 1-0 Real Betis

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1

16/08
00:30

 Alaves 3-0 Getafe  SCTV 17

16/08
02:30

 Sevilla 2-1 Rayo Vallecano SCTV 17

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

16/08
06:30

Montreal - D.C. United

Toronto - New England Revolution

Charlotte - Columbus Crew

Atlanta United - New York Red Bulls

Orlando City SC - Cincinnati

16/08
07:30

Nashville SC - Inter Miami

Houston Dynamo - L.A Galaxy

16/08
08:30

Colorado Rapids - Sporting Kansas City

Real Salt Lake - Minnesota United

16/08
09:30

Los Angeles - San Diego

San Jose Earthquakes - St Louis City

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn  