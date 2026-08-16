|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
ASEAN CUP 2026 – BÁN KẾT LƯỢT ĐI
|
16/08 20:00
|Malaysia - Việt Nam
|VTV6, TV360, FPT Play
|
SIÊU CÚP ANH 2026
|
16/08 21:00
|Arsenal - Manchester City
|FPT Play
|
SIÊU CÚP PHÁP 2026
|
17/08 01:45
|Lens - PSG
|
GIAO HỮU CÁC CLB 2026
|
16/08 20:00
|
Nottingham Forest - Brest
|
16/08 22:00
|Schalke 04 - Real Madrid
|
17/08 00:00
|Liverpool - Como
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1
|
16/08 22:00
|Racing Santander – Villarreal
|SCTV 15, VTV Cab
|
17/08 00:00
|Espanyol – Levante
|SCTV 15, VTV Cab
|
COPPA ITALIA 2026/27 – VÒNG 1/32
|
16/08 23:00
|
Frosinone - Juve Stabia
|
17/08 01:45
|
Verona - Entella
|
17/08 02:15
|
Lazio - Mantova
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
ASEAN CUP 2026 - BÁN KẾT LƯỢT ĐI
|
15/08
|
Singapore 1-3 Thái Lan
|VTV6, FPT PLAY, TV360
|
GIAO HỮU CÁC CLB 2026
|
15/08
|
Freiburg 3-0 Crystal Palace
|
15/08
|Chelsea 3-1 Real Sociedad
|
15/08
|Bayern Munich 3-1 RB Leipzig
|M’gladbach 2–1 Aston Villa
|
15/08
|
Sunderland 2-1 Rennes
|
Everton 1-1 Lille
|Newcastle 1-2 Leverkusen
|Tottenham 3-0 Hoffenheim
|
Hull 0-0 Nice
|
15/08
|
MU 2-4 AC Milan
|
15/08
|
Fulham 1-0 Stuttgart
|
15/08
|Dortmund 2-2 Roma
|
16/08
|Inter Milan 1-0 Real Betis
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1
|
16/08
|Alaves 3-0 Getafe
|SCTV 17
|
16/08
|Sevilla 2-1 Rayo Vallecano
|SCTV 17
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
|
16/08
|
Montreal - D.C. United
|
Toronto - New England Revolution
|
Charlotte - Columbus Crew
|
Atlanta United - New York Red Bulls
|
Orlando City SC - Cincinnati
|
16/08
|
Nashville SC - Inter Miami
|
Houston Dynamo - L.A Galaxy
|
16/08
|
Colorado Rapids - Sporting Kansas City
|
Real Salt Lake - Minnesota United
|
16/08
|
Los Angeles - San Diego
|
San Jose Earthquakes - St Louis City
Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn