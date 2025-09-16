Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

16/09

23:45

Ath.Bilbao - Arsenal

TV 360

PSV - Saint Gilloise

17/09

02:00

Benfica - FK Qarabag

ON SPORTS

Juventus - Dortmund

ON FOOTBALL

Real Madrid - Marseille

TV 360

Tottenham - Villarreal

ON SPORTS NEWS

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/16

17/09

01:45

Sheffield Wed - Grimsby

17/09

02:00

Brentford - Aston Villa

Crystal Palace - Millwall

COPA LIBERTADORES 2025/26 – TỨ KẾT

17/09

05:00

Velez Sarsfield - Racing Club
COPA SUDAMERICANA 2025/26 – TỨ KẾT

17/09

07:30

Lanus - Fluminense

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025

17/09

06:30

Inter Miami - Seattle Sounders

CÚP MỸ MỞ RỘNG 2025

17/09

07:00

Nashville SC - Philadelphia Union

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

16/09

14:45

Melbourne City - S.Hiroshima

16/09

17:00

Gangwon - Shanghai Shenhua

Machida Zelvia - Seoul

16/09

19:15

Buriram Utd - Johor DT

16/09

23:00

Shabab Al Ahli - Tractor

17/09

01:15

Al Hilal - Al Duhail

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 4

16/09
02:00

 Espanyol 3-2 Mallorca

SCTV 17

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 3

15/09
23:30

 Verona 0-0 Cremonese

16/09
01:45

 Como 1-1 Genoa

ON Football

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025 – VÒNG 22

16/09
00:00

 AIK Solna 2-1 Brommapojkarna

16/09
00:10

 Hacken BK 1-2 IFK Goteborg

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 8

16/09
00:00

 Fredericia 1-1 Vejle

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 5

16/09
00:00

 Rizespor 1-0 Genclerbirligi

HẠNG NHÌ TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 5

16/09
01:30

 Zaragoza 0-0 Albacete

VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 23

16/09
06:00

 Bahia - Cruzeiro

HẠNG NHÌ BRAZIL 2025 – VÒNG 26

16/09
05:00

Ferroviaria SP - Gremio Novorizontino SP

16/09
07:30

CRB Maceio - Amazonas AM

VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 29

15/09
17:00

 FC Tokyo 1-0 Tokyo Verdy