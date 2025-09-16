|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
16/09
23:45
|
Ath.Bilbao - Arsenal
|
TV 360
|
PSV - Saint Gilloise
|
17/09
02:00
|
Benfica - FK Qarabag
|
ON SPORTS
|
Juventus - Dortmund
|
ON FOOTBALL
|
Real Madrid - Marseille
|
TV 360
|
Tottenham - Villarreal
|
ON SPORTS NEWS
|
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/16
|
17/09
01:45
|
Sheffield Wed - Grimsby
|
17/09
02:00
|
Brentford - Aston Villa
|
Crystal Palace - Millwall
|
COPA LIBERTADORES 2025/26 – TỨ KẾT
|
17/09
05:00
|
Velez Sarsfield - Racing Club
|COPA SUDAMERICANA 2025/26 – TỨ KẾT
|
17/09
07:30
|
Lanus - Fluminense
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025
|
17/09
06:30
|
Inter Miami - Seattle Sounders
|
CÚP MỸ MỞ RỘNG 2025
|
17/09
07:00
|
Nashville SC - Philadelphia Union
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
16/09
14:45
|
Melbourne City - S.Hiroshima
|
16/09
17:00
|
Gangwon - Shanghai Shenhua
|
Machida Zelvia - Seoul
|
16/09
19:15
|
Buriram Utd - Johor DT
|
16/09
23:00
|
Shabab Al Ahli - Tractor
|
17/09
01:15
|
Al Hilal - Al Duhail
|
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 4
|
16/09
|
Espanyol 3-2 Mallorca
|
SCTV 17
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 3
|
15/09
|
Verona 0-0 Cremonese
|
16/09
|
Como 1-1 Genoa
|
ON Football
|
VĐQG THỤY ĐIỂN 2025 – VÒNG 22
|
16/09
|
AIK Solna 2-1 Brommapojkarna
|
16/09
|
Hacken BK 1-2 IFK Goteborg
|
VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 8
|
16/09
|
Fredericia 1-1 Vejle
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 5
|
16/09
|
Rizespor 1-0 Genclerbirligi
|
HẠNG NHÌ TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 5
|
16/09
|
Zaragoza 0-0 Albacete
|
VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 23
|
16/09
|
Bahia - Cruzeiro
|
HẠNG NHÌ BRAZIL 2025 – VÒNG 26
|
16/09
|
Ferroviaria SP - Gremio Novorizontino SP
|
16/09
|
CRB Maceio - Amazonas AM
|
VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 29
|
15/09
|
FC Tokyo 1-0 Tokyo Verdy