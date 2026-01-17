|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VCK U23 CHÂU Á 2026 - VÒNG TỨ KẾT
|
16/01
|
U23 Nhật Bản - U23 Jordan
|
VTV5, TV360
|
16/01
|
U23 Việt Nam - U23 UAE
|
VTV5, VTV Cần Thơ, TV360
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 20
|
17/01
|
Espanyol - Girona
|
SCTV 15
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 18
|
17/01
|
Werder Bremen - Frankfurt
|
TV 360
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 21
|
17/01
|
Pisa - Atalanta
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 18
|
17/01
|
Monaco - Lorient
|
ON SPORTS NEWS
|
17/01
|
PSG - Lille
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 13
|
16/01
15:35
|
Melbourne City - Auckland
|
16/01
17:45
|
Perth Glory - Brisbane Roar
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 16
|
16/12
|
Al Najma - Al Fateh
|
16/12
|
Al Khaleej - Al Okhdood
|
17/12
|
Al Ittihad - Al Ettifaq
|
|
VĐQG ITALIA 2025/26 - ĐẤU BÙ VÒNG 16
|
16/01
00:30
|
Verona 2-3 Bologna
|
ON FOOTBALL
|
16/01
02:45
|
Como 1-3 AC Milan
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 - VÒNG 17
|
16/01
02:30
|
Augsburg 1-1 Union Berlin
|
TV 360
|
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 - VÒNG 1/8
|
16/01
03:00
|
Burgos 0-2 Valencia
|
R.Santander 0-2 Barcelona
|
CÚP QG HÀ LAN 2025/26 - VÒNG 1/8
|
16/01
00:45
|
Heerenveen 3-1 RKC Waalwijk
|
16/01
03:00
|
Sparta Rotterdam 1-2 Volendam
|
CÚP QG BỈ 2025/26 - TỨ KẾT
|
16/01
02:30
|
Anderlecht 1-0 KAA Gent
|
SIÊU CÚP COLOMBIA 2025/26
|
16/01
07:30
|
Junior Barranquilla - Ind. Santa Fe
|
VĐ BANG SAO PAULO BRAZIL 2026
|
16/01
05:00
|
Botafogo - Noroeste
|
16/01
05:30
|
Bragantino - Corinthians
|
16/01
07:45
|
Sao Paulo - Sao Bernardo
