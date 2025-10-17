Lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá hôm nay 17/10, ngày mai 18/10
|La Liga 2025/26 - Vòng 9
|02:00 18/10
|Real Oviedo - Espanyol
|SCTV15
|Bundesliga 2025/26 - Vòng 7
|01:30 18/10
|Union Berlin - Borussia M'gladbach
|TV360
|Ligue 1 2025/26 - Vòng 8
|01:45 18/10
|PSG - Strasbourg
|On Sport News
|Hạng nhất Việt Nam
|16:00
|Đại học Văn Hiến - Đồng Tháp
|FPT Play, TV360+9
|16:00
|TPHCM - Thanh niên TP Hồ Chí Minh
|FPT Play, HTV 3, MyTV, SCTV, TV360
|Hạng nhất Anh 2025/26 - Vòng 10
|02:00 18/10
|Middlesbrough - Ipswich Town
|VĐQG Argentina
|05:00 18/10
|Racing Club - Aldosivi
|J-League 1
|17:00
|Vissel Kobe - Kashima Antlers
|17:00
|Sanfrecce Hiroshima - FC Tokyo
|VĐQG Saudi Arabia
|22:05
|Al Feiha - Al Ittihad
|22:10
|Al Kholood - Al Najma
|01:00 18/10
|Al Ahli - Al Shabab
|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 28
|
17/10
|
Gremio - Sao Paulo
|
17/10
|
Fluminense - Juventude
|
Vitoria - Bahia
|
VĐQG PHẦN LAN 2025 – PLAY OFF
|
16/10
|
Ilves Tampere 1-1 KuPS
|
HẠNG NHẤT ĐAN MẠCH 2025 – VÒNG 13
|
16/10
|
Esbjerg FB 1-1 Hobro IK
|
VĐQG COSTA RICA 2025/26 – VÒNG 12
|
17/10
|
Herediano - Alajuelense
|
VĐQG INDONESIA 2025/26 – VÒNG 9
|
16/10
19:00
|
Dewa United FC 0-2 Madura United
|
