Lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá hôm nay 17/10, ngày mai 18/10

La Liga 2025/26 - Vòng 9
02:00 18/10 Real Oviedo - Espanyol SCTV15
Bundesliga 2025/26 - Vòng 7
01:30 18/10 Union Berlin - Borussia M'gladbach TV360
Ligue 1 2025/26 - Vòng 8
01:45 18/10 PSG - Strasbourg On Sport News
Hạng nhất Việt Nam
16:00 Đại học Văn Hiến - Đồng Tháp FPT Play, TV360+9
16:00 TPHCM - Thanh niên TP Hồ Chí Minh FPT Play, HTV 3, MyTV, SCTV, TV360
Hạng nhất Anh 2025/26 - Vòng 10
02:00 18/10 Middlesbrough - Ipswich Town  
VĐQG Argentina
05:00 18/10 Racing Club - Aldosivi  
J-League 1
17:00 Vissel Kobe - Kashima Antlers  
17:00 Sanfrecce Hiroshima - FC Tokyo  
VĐQG Saudi Arabia
22:05 Al Feiha - Al Ittihad  
22:10 Al Kholood - Al Najma  
01:00 18/10 Al Ahli - Al Shabab  

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 28

17/10  
05:00

Gremio - Sao Paulo

17/10  
07:30

Fluminense - Juventude

Vitoria - Bahia

VĐQG PHẦN LAN 2025 – PLAY OFF

16/10 
 22:00

Ilves Tampere 1-1 KuPS

HẠNG NHẤT ĐAN MẠCH 2025 – VÒNG 13

16/10  
23:30

Esbjerg FB 1-1 Hobro IK

VĐQG COSTA RICA 2025/26 – VÒNG 12

17/10  
09:00

Herediano - Alajuelense

VĐQG INDONESIA 2025/26 – VÒNG 9

16/10  

19:00

Dewa United FC 0-2 Madura United

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 28

17/10  
05:00

Gremio - Sao Paulo

17/10  
07:30

Fluminense - Juventude

Vitoria - Bahia

VĐQG PHẦN LAN 2025 – PLAY OFF

16/10 
 22:00

Ilves Tampere - KuPS

HẠNG NHẤT ĐAN MẠCH 2025 – VÒNG 13

16/10  
23:30

Esbjerg FB - Hobro IK

VĐQG COSTA RICA 2025/26 – VÒNG 12

17/10  
09:00

Herediano - Alajuelense

VĐQG INDONESIA 2025/26 – VÒNG 9

16/10  

19:00

Dewa United FC - Madura United