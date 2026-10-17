Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 2026/27 – VÒNG 4

17/10  17:00

 Thanh Hóa vs Thép Xanh Nam Định

FPT Play, TV360

17/10  18:00

 SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An

FPT Play, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 7

17/10  18:30

 Everton vs Chelsea

FPT Play

17/10  21:00

 Brentford vs Liverpool

FPT Play
Fulham vs Hull City

FPT Play
Manchester City vs Ipswich

FPT Play

17/10  23:30

 Newcastle vs Aston Villa

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 9

17/10  19:00

 Espanyol vs Atletico Madrid

17/10  21:15

 Villarreal vs Elche

17/10  23:30

 Real Betis vs Barcelona

18/10  02:00

Valencia vs Athletic Bilbao

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 7

17/10  20:00

 Venezia vs Napoli

17/10  23:00

 Bologna vs Inter Milan

18/10  01:45

 AS Roma vs Genoa

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 7

17/10  20:30

 Hamburger vs Stuttgart

Schalke vs Mainz

Elversberg vs Augsburg

Union Berlin vs Dortmund

Werder Bremen vs Paderborn

17/10  23:30

 Bayern Munich vs RB Leipzig

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 7

17/10  22:15

 Strasbourg vs PSG

18/10  01:45

Lille vs Brest

Troyes vs Lens

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 9

17/10  02:00

 Deportivo 1-1 Levante

On Football, SCTV15

LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 6

17/10  01:30

 Frankfurt 1-0 Cologne

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 6

17/10  01:45

 Frosinone 4-2 Sassuolo

MyTV

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 6

17/10  01:45

 Le Mans 0-3 Toulouse

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