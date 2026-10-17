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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
|
V.LEAGUE 2026/27 – VÒNG 4
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17/10 17:00
|Thanh Hóa vs Thép Xanh Nam Định
|
FPT Play, TV360
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17/10 18:00
|SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
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FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360
|Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Sông Lam Nghệ An
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FPT Play, TV360
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 7
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17/10 18:30
|Everton vs Chelsea
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FPT Play
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17/10 21:00
|Brentford vs Liverpool
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FPT Play
|Fulham vs Hull City
|
FPT Play
|Manchester City vs Ipswich
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FPT Play
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17/10 23:30
|Newcastle vs Aston Villa
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 9
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17/10 19:00
|Espanyol vs Atletico Madrid
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17/10 21:15
|Villarreal vs Elche
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17/10 23:30
|Real Betis vs Barcelona
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18/10 02:00
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Valencia vs Athletic Bilbao
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 7
|
17/10 20:00
|Venezia vs Napoli
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17/10 23:00
|Bologna vs Inter Milan
|
18/10 01:45
|AS Roma vs Genoa
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 7
|
17/10 20:30
|Hamburger vs Stuttgart
|Schalke vs Mainz
|
Elversberg vs Augsburg
|Union Berlin vs Dortmund
|
Werder Bremen vs Paderborn
|
17/10 23:30
|Bayern Munich vs RB Leipzig
|
VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 7
|
17/10 22:15
|Strasbourg vs PSG
|
18/10 01:45
|
Lille vs Brest
|
Troyes vs Lens
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 9
|
17/10 02:00
|Deportivo 1-1 Levante
|
On Football, SCTV15
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LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 6
|
17/10 01:30
|Frankfurt 1-0 Cologne
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 6
|
17/10 01:45
|Frosinone 4-2 Sassuolo
|
MyTV
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 6
|
17/10 01:45
|Le Mans 0-3 Toulouse
|
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