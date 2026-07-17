Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 13

18/07

00:00

IFK Goteborg - Brommapojkarna

Mjallby AIF - Vasteras

VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 14

18/07

00:15

Bodo Glimt - Fredrikstad

VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 19

18/07

05:30

Bahia - Chapecoense

18/07

06:00

Fluminense - Bragantino

Mirassol - Gremio

CÚP QG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 1/16

18/07

04:45

San Lorenzo - Deportivo Riestra

18/07

07:45

River Plate - Aldosivi

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025/26

18/07

07:10

Nashville - Atlanta Utd

18/07

09:25

L.A Galaxy - Los Angeles FC

VĐQG MEXICO 2026 – VÒNG 1

18/07

08:00

Atl. San Luis - Cruz Azul

18/07

10:00

Juarez - Puebla

VĐQG TRUNG QUỐC 2025/26 – VÒNG 19

17/07

18:00

Qingdao - Chengdu Rongcheng

17/07

18:35

Beijing Guoan - Liaoning Tieren

Henan - Qingdao Manatee

17/07

19:00

Yunnan Yukun - Shanghai Port

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

17/07

00:30

Derry City 1-2 CSKA Sofia

Uni. Cluj 0-0 Dinamo Kiev (pen 2-4)

17/07

01:00

Aluminij 0-1 Sheriff Tiraspol

17/07

01:15

Ferencvarosi 3-0 FK Vojvodina

17/07

01:30

Zilina 2-1 Hajduk Split

17/07

03:00

Vestri 0-3 FK Qarabag

VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 14

17/07

00:00

Valerenga 6-1 Aalesund

VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 19

17/07

05:30

Botafogo - Santos

Vitoria - Vasco da Gama

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025/26

17/07

06:30

Montreal - Toronto

17/07

07:30

Chicago Fire - Vancouver Whitecaps

St Louis City - Sporting Kansas

17/07

09:30

Seattle Sounders - Portland Timbers