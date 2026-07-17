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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 13
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18/07
00:00
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IFK Goteborg - Brommapojkarna
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Mjallby AIF - Vasteras
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VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 14
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18/07
00:15
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Bodo Glimt - Fredrikstad
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VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 19
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18/07
05:30
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Bahia - Chapecoense
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18/07
06:00
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Fluminense - Bragantino
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Mirassol - Gremio
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CÚP QG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 1/16
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18/07
04:45
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San Lorenzo - Deportivo Riestra
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18/07
07:45
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River Plate - Aldosivi
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GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025/26
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18/07
07:10
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Nashville - Atlanta Utd
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18/07
09:25
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L.A Galaxy - Los Angeles FC
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VĐQG MEXICO 2026 – VÒNG 1
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18/07
08:00
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Atl. San Luis - Cruz Azul
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18/07
10:00
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Juarez - Puebla
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VĐQG TRUNG QUỐC 2025/26 – VÒNG 19
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17/07
18:00
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Qingdao - Chengdu Rongcheng
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17/07
18:35
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Beijing Guoan - Liaoning Tieren
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Henan - Qingdao Manatee
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17/07
19:00
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Yunnan Yukun - Shanghai Port
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NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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17/07
00:30
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Derry City 1-2 CSKA Sofia
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Uni. Cluj 0-0 Dinamo Kiev (pen 2-4)
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17/07
01:00
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Aluminij 0-1 Sheriff Tiraspol
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17/07
01:15
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Ferencvarosi 3-0 FK Vojvodina
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17/07
01:30
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Zilina 2-1 Hajduk Split
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17/07
03:00
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Vestri 0-3 FK Qarabag
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VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 14
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17/07
00:00
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Valerenga 6-1 Aalesund
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VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 19
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17/07
05:30
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Botafogo - Santos
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Vitoria - Vasco da Gama
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GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025/26
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17/07
06:30
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Montreal - Toronto
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17/07
07:30
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Chicago Fire - Vancouver Whitecaps
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St Louis City - Sporting Kansas
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17/07
09:30
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Seattle Sounders - Portland Timbers