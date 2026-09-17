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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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17/09 23:45
|Levski Sofia vs Salzburg
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On Sports News
|OFI Crete vs Hoffenheim
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18/09 02:00
|Besiktas vs Marseille
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On Sports
|Celtic vs Ferencvarosi
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On Sports +
|Crystal Palace vs Lech Poznan
|Juventus vs NEC Nijmegen
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Lillestrom vs Torreense
|Sociedad vs Bournemouth
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On Sports News
|Viktoria Plzen vs Saint Gilloise
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CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 3
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18/09 01:30
|Man City vs Norwich
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SCTV15
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6
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18/09 00:00
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Real Betis vs Getafe
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On Sports, SCTV22
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18/09 02:30
|Malaga vs Villarreal
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SCTV22
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MÔN BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG
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17/09 12:00
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Nữ Uzbekistan vs Nữ Trung Quốc
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17/09 14:00
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Nữ Bangladesh vs Nữ Hàn Quốc
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Nữ Thái Lan vs Nữ Đài Bắc Trung Hoa
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17/09 17:00
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Nữ Hong Kong (Trung Quốc) vs Nữ Philippines
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17/09 17:30
|Nữ Nhật Bản vs Nữ Việt Nam
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VTV6
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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16/09 23:45
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Ararat Armenia 1-4 Sparta Praha
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On Sports News
|Omonia Nicosia 1-0 Celta Vigo
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17/09 02:00
|AC Milan 0-2 Benfica
|Leverkusen 2-0 Celje
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H.Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb
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Olympiacos 2-1 Jagiellonia
|Anderlecht 1-2 Lyon
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On Sports News
|Sturm Graz 0-0 Rennes
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On Sports +
|Sunderland 1-0 AZ Alkmaar
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On Sports
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CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2026/27 – VÒNG 3
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17/09 01:45
|Everton 1-0 Wolverhampton
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Fleetwood 1-0 Sheffield United
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17/09 02:00
|Coventry City 1-3 Aston Villa
|MU 2-3 Brighton
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SCTV15
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6
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17/09 00:00
|Atletico Madrid 4-0 Osasuna
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On Sports, SCTV15
|Deportivo 0-1 Sevilla
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On Sports +, SCTV22
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17/09 02:30
|Barcelona 7-2 Racing Santander
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On Football, SCTV22
|Levante vs Bilbao
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Hoãn
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AFC CHAMPIONS LEAGUE ELITE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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16/09 17:00
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Jeonbuk Hyundai 2-1 Kashiwa Reysol
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16/09 19:15
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Port FC 1-2 Vissel Kobe
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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG BẢNG
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16/09 12:00
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U23 UAE 1-3 U23 Iran
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16/09 14:00
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U23 Thái Lan 3-2 U23 Kyrgyzstan
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16/09 17:00
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U23 Trung Quốc 2-1 U23 CHDCND Triều Tiên
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16/09 17:30
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U23 Nhật Bản 2-0 U23 Hong Kong (Trung Quốc)