Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 4

18/10  18:00

 Bắc Ninh vs Đồng Nai

FPT Play
Ninh Bình vs HAGL

FPT Play

18/10  19:15

 CAHN vs Hà Nội FC

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 7

18/10  20:00

 Bournemouth vs Sunderland

FPT Play
Brighton vs Crystal Palace

FPT Play
Leeds vs MU

FPT Play

18/10  22:30

 Nottingham vs Arsenal

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 9

18/10  19:00

 Osasuna vs Racing Santander

On Football, SCTV15

18/10  21:15

 Celta Vigo vs Alaves

On Football, SCTV15

18/10  23:30

 Malaga vs Sociedad

On Football, SCTV15

19/10  02:00

 Real Madrid vs Sevilla

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 7

18/10  17:30

 Udinese vs Lecce

MyTV

18/10  20:00

 Fiorentina vs Como

MyTV

18/10  23:00

 AC Milan vs Atalanta

MyTV

19/10  01:45

 Juventus vs Lazio

MyTV

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 6

18/10  20:30

 Leverkusen vs Freiburg

18/10  22:30

M’gladbach vs Hoffenheim

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 7

18/10  20:00

 Angers vs Marseille

On Sports News

18/10  22:15

Le Havre vs Auxerre

Lorient vs Monaco

On Sports News

Paris FC vs Rennes

On Sports +

19/10  01:45

Lyon vs Nice

On Sports News

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 2026/27 – VÒNG 4

17/10  17:00

 Thanh Hóa 0-2 Thép Xanh Nam Định

FPT Play, TV360

17/10  18:00

 SHB Đà Nẵng 1-5 Hải Phòng

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-2 Sông Lam Nghệ An

FPT Play, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 7

17/10  18:30

 Everton 0-2 Chelsea

FPT Play

17/10  21:00

 Brentford 1-2 Liverpool

FPT Play
Fulham 1-0 Hull City

FPT Play
Manchester City 3-2 Ipswich

FPT Play

17/10  23:30

 Newcastle 0-1 Aston Villa

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 9

17/10  19:00

 Espanyol 0-1 Atletico Madrid

17/10  21:15

 Villarreal 0-0 Elche

17/10  23:30

 Real Betis 2-5 Barcelona

18/10  02:00

Valencia 0-0 Athletic Bilbao

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 7

17/10  20:00

 Venezia 1-0 Napoli

17/10  23:00

 Bologna 1-3 Inter Milan

18/10  01:45

 AS Roma 2-0 Genoa

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 7

17/10  20:30

 Hamburger 1-0 Stuttgart

Schalke 0-1 Mainz

Elversberg 4-3 Augsburg

Union Berlin 0-0 Dortmund

Werder Bremen 2-2 Paderborn

17/10  23:30

 Bayern Munich 6-1 RB Leipzig

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 7

17/10  22:15

 Strasbourg 1-3 PSG

18/10  01:45

Lille 1-1 Brest

Troyes 1-3 Lens