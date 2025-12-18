Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 33 - TRANH HẠNG 3

18/12

15:30

U22 Philippines - U22 Malaysia

VTV5, FPT Play

BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 33 - CHUNG KẾT

18/12

19:30

U22 Việt Nam - U22 Thái Lan

VTV2, VTV Cần Thơ, FPT Play

V-LEAGUE 2025/25 - ĐÁ BÙ VÒNG 4

18/12

17:00

Hoàng Anh Gia Lai - Công An Hà Nội

FPT Play

SIÊU CÚP ITALIA 2025

19/12

02:00

Napoli - AC Milan

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

19/12

03:00

Crystal Palace - KuPs

ON SPORTS

AEK Athens - Uni. Craiova

TV 360

Larnaca - Shkendija 79

TV 360

AZ Alkmaar - Jagiellonia

TV 360

Dinamo Kiev - Noah

TV 360

HSK Zrinjski - Rapid Wien

TV 360

Lausanne Sports - Fiorentina

ON FOOTBALL

Legia Warszawa - Lincoln Red Imps

TV 360

Mainz - Samsunspor

ON SPORTS NEWS

Omonia Nicosia - Rakow Czestochowa

TV 360

Publikum Celje - Shelbourne

TV 360

Rayo Vallecano - Drita Gjilan

TV 360

Shaktar Donetsk - Rijeka

ON SPORTS +

Shamrock Rovers - Hamrun Spartans

TV 360

Sigma Olomouc - Lech Poznan

TV 360

Slovan Bratislava - Hacken BK

TV 360

Sparta Prague - Aberdeen

TV 360

Strasbourg - Breidablik

TV 360

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1/16

19/12

01:00

Burgos - Getafe

Ourense - Athletic Bilbao

19/12

03:00

Real Murcia - Real Betis

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

BÓNG ĐÁ NỮ SEA GAMES 33 - TRANH HẠNG 3

17/12

15:30

Thái Lan 2-0 Indonesia

VTV2, FPT Play

BÓNG ĐÁ NỮ SEA GAMES 33 - CHUNG KẾT

17/12

19:30

Việt Nam 0-0 Philippines (pen 5-6)

VTV7, VTV Cần Thơ, FPT Play

ASEAN Club Championship - Shopee CUp 2025/26

17/12

19:00

Bangkok United 1-4 Thép Xanh Nam Định

FPT Play

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – TỨ KẾT

18/12

02:30

Manchester City 2-0 Brentford

18/12

03:15

Newcastle 2-1 Fulham

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1/16

18/12

00:00

Cultural Leonesa 1-0 Levante

18/12

01:00

Racing Santander 2-1 Villarreal

Albacete 2-2 Celta Vigo (pen 3-0)

Huesca 2-4 Osasuna

Baleares 2-3 Atletico Madrid

18/12

03:00

Talavera 2-3- Real Madrid

Deportivo Alaves 1-0 Sevilla

CÚP QG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG BẢNG

17/12

22:00

Caykur Rizespor 5-2 Gaziantep

18/12

00:30

Trabzonspor 0-1 Alanyaspor

VĐQG SCOTLAND 2025/26 – VÒNG 11

18/12

03:00

Dundee Utd 2-1 Celtic

VĐQG THỤY SỸ 2025/26 – VÒNG 18

18/12

02:30

FC Zurich 0-1 Lugano

Luzern 1-2 Basel

Young Boys 2-6 Grasshopper

CÚP QG BRAZIL 2025 – CHUNG KẾT

18/12

07:30

Corinthians - Vasco da Gama

INTERCONTINENTAL CUP 2025 – CHUNG KẾT

18/12

00:00

PSG 1-1 Flamengo RJ (pen 2-1)

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn