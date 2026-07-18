|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
GIAO HỮU QUỐC TẾ
|
18/07
19:00
|
Việt Nam vs Myanmar
|
FPT Play
|
WORLD CUP 2026 – TRANH HẠNG BA
|
19/07
04:00
|
Pháp - Anh
|
VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play, TV360
|
SIÊU CÚP NGA 2025/26
|
18/07
23:30
|
Zenit - Spartak Moscow
|
VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 14
|
18/07
19:00
|
Ham Kam - Tromso IL
|
18/07
21:00
|
Kristiansund - Sarpsborg 08
|
Lillestrom - KFUM Oslo
|
Start Kristiansand - Rosenborg
|
18/07
23:00
|
Molde - Brann
|
19/07
01:00
|
Viking - Sandefjord
|
VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 13
|
18/07
20:00
|
AIK Solna - GAIS
|
VĐQG HÀN QUỐC 2025/26 – VÒNG 18
|
18/07
17:30
|
Daejeon Citizen - Ulsan HD
|
Gangwon - Gimcheon Sangmu
|
Incheon Utd - Jeonbuk Hyundai
|
Jeju - Pohang Steelers
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 13
|
18/07
00:00
|
IFK Goteborg 2-1 Brommapojkarna
|
Mjallby AIF 0-0 Vasteras
|
VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 14
|
18/07
00:15
|
Bodo Glimt 1-0 Fredrikstad
|
VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 19
|
18/07
05:30
|
Bahia - Chapecoense
|
18/07
06:00
|
Fluminense - Bragantino
|
Mirassol - Gremio
|
CÚP QG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 1/16
|
18/07
04:45
|
San Lorenzo 1-1 Deportivo Riestra (pen 4-5)
|
18/07
07:45
|
River Plate - Aldosivi
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025/26
|
18/07
07:10
|
Nashville - Atlanta Utd
|
18/07
09:25
|
L.A Galaxy - Los Angeles FC
|
VĐQG MEXICO 2026 – VÒNG 1
|
18/07
08:00
|
Atl. San Luis - Cruz Azul
|
18/07
10:00
|
Juarez - Puebla
|
VĐQG TRUNG QUỐC 2025/26 – VÒNG 19
|
17/07
18:00
|
Qingdao 1-1 Chengdu Rongcheng
|
17/07
18:35
|
Beijing Guoan 1-1 Liaoning Tieren
|
Henan 5-1 Qingdao Manatee
|
17/07
19:00
|
Yunnan Yukun 2-2 Shanghai Port