Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIAO HỮU QUỐC TẾ

18/07

19:00

Việt Nam vs Myanmar

FPT Play

WORLD CUP 2026 – TRANH HẠNG BA

19/07

04:00

Pháp - Anh

VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play, TV360

SIÊU CÚP NGA 2025/26

18/07

23:30

Zenit - Spartak Moscow

VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 14

18/07

19:00

Ham Kam - Tromso IL

18/07

21:00

Kristiansund - Sarpsborg 08

Lillestrom - KFUM Oslo

Start Kristiansand - Rosenborg

18/07

23:00

Molde - Brann

19/07

01:00

Viking - Sandefjord

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 13

18/07

20:00

AIK Solna - GAIS

VĐQG HÀN QUỐC 2025/26 – VÒNG 18

18/07

17:30

Daejeon Citizen - Ulsan HD

Gangwon - Gimcheon Sangmu

Incheon Utd - Jeonbuk Hyundai

Jeju - Pohang Steelers

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 13

18/07

00:00

IFK Goteborg 2-1 Brommapojkarna

Mjallby AIF 0-0 Vasteras

VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 14

18/07

00:15

Bodo Glimt 1-0 Fredrikstad

VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 19

18/07

05:30

Bahia - Chapecoense

18/07

06:00

Fluminense - Bragantino

Mirassol - Gremio

CÚP QG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 1/16

18/07

04:45

San Lorenzo 1-1 Deportivo Riestra (pen 4-5)

18/07

07:45

River Plate - Aldosivi

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025/26

18/07

07:10

Nashville - Atlanta Utd

18/07

09:25

L.A Galaxy - Los Angeles FC

VĐQG MEXICO 2026 – VÒNG 1

18/07

08:00

Atl. San Luis - Cruz Azul

18/07

10:00

Juarez - Puebla

VĐQG TRUNG QUỐC 2025/26 – VÒNG 19

17/07

18:00

Qingdao 1-1 Chengdu Rongcheng

17/07

18:35

Beijing Guoan 1-1 Liaoning Tieren

Henan 5-1 Qingdao Manatee

17/07

19:00

Yunnan Yukun 2-2 Shanghai Port