Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

WORLD CUP 2026 – CHUNG KẾT

20/07
02:00

Tây Ban Nha - Argentina

VTV3, VTV6, VTV9, VTV10, FPT Play, TV360

VĐQG ICELAND 2025/26 – VÒNG 15

19/07
21:00

IBV Vestmannaeyjar - KA Akureyri

19/07
23:00

KR Reykjavik - Stjarnan

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 13

19/07
21:30

Elfsborg - IK Sirius

Hammarby - Degerfors

Halmstads - BK Hacken

VĐQG PHẦN LAN 2025/26 – VÒNG 16

19/07
22:30

FF Jaro - Inter Turku

VĐQG HÀN QUỐC 2025/26 – VÒNG 18

19/07
17:30

Bucheon FC 1995 - FC Seoul

FC Anyang - Gwangju FC

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIAO HỮU QUỐC TẾ

18/07

19:00

Việt Nam 4-0 Myanmar

FPT Play

WORLD CUP 2026 – TRANH HẠNG BA

19/07

04:00

Pháp 4-6 Anh

VTV3, VTV6, VTV9, FPT Play, TV360

SIÊU CÚP NGA 2025/26

18/07

23:30

Zenit 1-1 Spartak Moscow (pen 4-3)

VĐQG NA UY 2025/26 – VÒNG 14

18/07

19:00

Ham Kam 1-4 Tromso IL

18/07

21:00

Kristiansund 0-0 Sarpsborg 08

Lillestrom 2-1 KFUM Oslo

Start Kristiansand 0-3 Rosenborg

18/07

23:00

Molde 1-2 Brann

19/07

01:00

Viking 2-1 Sandefjord

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 13

18/07

20:00

AIK Solna 2-0 GAIS

VĐQG HÀN QUỐC 2025/26 – VÒNG 18

18/07

17:30

Daejeon Citizen 2-2 Ulsan HD

Gangwon 2-0 Gimcheon Sangmu

Incheon Utd 1-0 Jeonbuk Hyundai

Jeju 2-1 Pohang Steelers