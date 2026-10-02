Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

FIFA ASEAN CUP 2026 – VÒNG BẢNG

02/10  16:00

 Thái Lan vs Philippines

FPT Play, TV360
Việt Nam vs Pakistan

FPT Play, TV360

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

03/10  01:45

 Bỉ vs Thổ Nhĩ kỳ

TV360
Pháp vs Italia

TV360

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

03/10  01:45

 Bosnia vs Thụy Điển

TV360
Hungary vs Georgia

TV360
Ba Lan vs Romania

TV360
Ukraine  Bắc Ireland

TV360

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C

02/10  21:00

 Kazakhstan vs Moldova

TV360

02/10  23:00

 Đảo Sip vs Armenia

TV360
Latvia vs Montenegro

TV360

03/10  01:45

 Đảo Faroe vs Slovakia

TV360

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

02/10  18:00

 Hàn Quốc vs Venezuela

02/10  21:00

Colombia vs Paraguay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

FIFA ASEAN CUP 2026 – VÒNG BẢNG

01/10  18:30

 Indonesia 9-2 Bangladesh

FPT Play, TV360
Malaysia 6-0 Singapore

FPT Play, TV360

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

02/10  01:45

Đan Mạch 2-4 Bồ Đào Nha

TV360
Đức 2-0 Serbia

TV360
Hy Lạp 2-2 Hà Lan

TV360

Xứ Wales 2-1 Na Uy

TV360

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

02/10  01:45

 CH Ireland 2-2 Áo

TV360
Israel 0-0 Kosovo

TV360

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE D

01/10  23:00

 Azerbaijan 0-0 Liechtenstein

02/10  01:45

Malta 1-1 Gibraltar

ĐẤU GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

01/10  13:10

Panama 1-1 New Zealand

01/10  17:10

 Nhật Bản 0-0 Ecuador (pen 5-4)

01/10  21:00

Maldives 0-6 Lebanon

Uzbekistan 4-1 Syria

CONCACAF NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

02/10  05:00

Curacao vs Trinidad & Tobago

02/10  07:00

CH Dominican vs Haiti

VÔ ĐỊCH CHÂU PHI 2027 – VÒNG LOẠI

01/10  23:00

Guinea 1-0 Kenya

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