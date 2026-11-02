Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 9

03/11  03:00

 Newcastle vs Everton

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 11

03/11  03:00

 Deportivo vs Osasuna

On Football

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 10

03/11  00:30

 Sassuolo vs Fiorentina

MyTV

03/11  02:45

 Atalanta vs Parma

MyTV

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 9

03/11  02:45

 Lorient vs Brest

ON Sports+

AFC Champions League Elite 2026/27 - Vòng phân hạng

02/11  20:45

 Pakhtakor Tashkent vs Al Nassr

02/11   23:00

 Al Sadd vs Al Ahli SC

Al Wasl vs Al Quwa Al Jawiya

Tractor vs Neftchi Fargona

03/11   01:15

 Al Gharafa vs Al Qadsiah

Al Ittihad vs Al Ain

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 6

01/11   18:00

 CA TPHCM 0-1 Đà Nẵng

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 9

01/11   23:30

 Liverpool 0-1 Arsenal

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 11

01/11   20:00

 Getafe 3-1 Sevilla

On Football, SCTV15

01/11   22:15

 R. Santander 0-3 Real Madrid

On Football, SCTV15

02/11   00:30

 Elche 0-1 Valencia

On Football, SCTV15

02/11   03:00

 Bilbao 2-1 Sociedad

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 10

01/11   18:30

 Como 1-0 Venezia

MyTV

01/11   21:00

 Frosinone 2-0 Torino

MyTV
Lazio 2-1 Cagliari

MyTV

02/11   00:00

 Lecce 1-2 Genoa

MyTV

02/11   02:45

 Juventus 2-0 Napoli

MyTV

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 8

01/11   21:30

 Union Berlin 1-1 Cologne

01/11   23:30

 E. Frankfurt vs Hamburg

 VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 9

01/11   21:00

 Strasbourg 5-1 Auxerre

On Sports News

01/11   23:15

 Lyon 2-0 Angers

On Sports News
Paris FC 3-1 Monaco

On Sports News

02/11   02:45

 Marseille 2-0 Toulouse

On Sports News

GIẢI NHÀ NGHỀ MỸ - MLS 2026

02/11  07:00

 New England vs Inter Miami