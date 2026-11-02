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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 9
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03/11 03:00
|Newcastle vs Everton
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 11
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03/11 03:00
|Deportivo vs Osasuna
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On Football
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 10
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03/11 00:30
|Sassuolo vs Fiorentina
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MyTV
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03/11 02:45
|Atalanta vs Parma
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MyTV
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 9
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03/11 02:45
|Lorient vs Brest
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ON Sports+
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AFC Champions League Elite 2026/27 - Vòng phân hạng
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02/11 20:45
|Pakhtakor Tashkent vs Al Nassr
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02/11 23:00
|Al Sadd vs Al Ahli SC
|Al Wasl vs Al Quwa Al Jawiya
|Tractor vs Neftchi Fargona
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03/11 01:15
|Al Gharafa vs Al Qadsiah
|Al Ittihad vs Al Ain
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 6
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01/11 18:00
|CA TPHCM 0-1 Đà Nẵng
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FPT Play
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 9
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01/11 23:30
|Liverpool 0-1 Arsenal
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 11
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01/11 20:00
|Getafe 3-1 Sevilla
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On Football, SCTV15
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01/11 22:15
|R. Santander 0-3 Real Madrid
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On Football, SCTV15
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02/11 00:30
|Elche 0-1 Valencia
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On Football, SCTV15
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02/11 03:00
|Bilbao 2-1 Sociedad
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 10
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01/11 18:30
|Como 1-0 Venezia
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MyTV
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01/11 21:00
|Frosinone 2-0 Torino
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MyTV
|Lazio 2-1 Cagliari
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MyTV
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02/11 00:00
|Lecce 1-2 Genoa
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MyTV
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02/11 02:45
|Juventus 2-0 Napoli
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MyTV
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 8
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01/11 21:30
|Union Berlin 1-1 Cologne
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01/11 23:30
|E. Frankfurt vs Hamburg
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 9
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01/11 21:00
|Strasbourg 5-1 Auxerre
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On Sports News
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01/11 23:15
|Lyon 2-0 Angers
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On Sports News
|Paris FC 3-1 Monaco
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On Sports News
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02/11 02:45
|Marseille 2-0 Toulouse
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On Sports News
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GIẢI NHÀ NGHỀ MỸ - MLS 2026
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02/11 07:00
|New England vs Inter Miami