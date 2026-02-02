Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 24

03/02
03:00

 Sunderland - Burnley

FPT Play

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 23

03/02
02:45

 Udinese - Roma

ON FOOTBALL

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 22

03/02
03:00

 Mallorca - Sevilla

SCTV 15

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 20

03/02
01:45

 AVS Futebol SAD - Braga

03/02
03:45

 Casa Pia - Porto

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 20

03/02
00:00

 Kocaelispor - Fenerbahce

HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 24

03/02
02:30

 Mirandes - Malaga

VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 3

03/02
03:30

 Gimnasia La Plata - Aldosivi

03/02
05:45

 Defensa y Justicia - Estudiantes La Plata

 Tigre - Racing Club

03/02
08:00

 Argentinos Juniors - Belgrano

 Club Atletico Union - Gimnasia Mendoza

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 20

02/02
22:15

 Al Riyadh - Al Nassr

03/02
00:30

 Al Hilal - Al Ahli

 Al Okhdood - NEOM

V-LEAGUE 2025/26 – VÒNG 12

01/02
17:00

Hoàng Anh Gia Lai 1-0 SHB Đà Nẵng

FPT Play, TV360+10

01/02
18:00

PVF-CAND 1-2 CA TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, HTV Keys, MyTV, TV360, SCTV

01/02
18:00

Đông Á Thanh Hóa 2-2 Thép Xanh Nam Định

FPT Play, TV360+9

01/02
19:15

Công an Hà Nội 3-2 Ninh Bình

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 24

01/02
21:00

 Aston Villa 0-1 Brentford

FPT Play

 Manchester Utd 3-2 Fulham

FPT Play

 Nottingham Forest 1-1 Crystal Palace

FPT Play

01/02
23:00

 Tottenham 2-2 Manchester City

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 22

01/02
20:00

 Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano

SCTV 15

01/02
22:15

 Real Betis 2-1 Valencia

SCTV 15

02/02
00:30

 Getafe 0-0 Celta Vigo

SCTV 22

02/02
03:00

 Ath.Bilbao 1-1 Real Sociedad

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 23

01/02
18:30

 Torino 1-0 Lecce

ON FOOTBALL

01/02
21:00

 Como 0-0 Atalanta

ON FOOTBALL

02/02
00:00

 Cremonese 0-2 Inter Milan

ON SPORTS

02/02
02:45

 Parma 1-4 Juventus

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 20

01/02
21:30

 Stuttgart 1-0 Freiburg

TV 360

01/02
23:30

 Dortmund 3-2 Heidenheim

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 20

01/02
21:00

 Lyon 1-0 Lille

ON SPORTS NEWS

01/02
23:15

 Nice 2-2 Brestois

ON SPORTS NEWS

 Angers 1-0 Metz

ON SPORTS+

 Toulouse 0-0 AJ Auxerre

ON SPORTS

02/02
02:45

 Strasbourg 1-2 PSG

ON SPORTS