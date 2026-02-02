|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 24
|
03/02
|
Sunderland - Burnley
|
FPT Play
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 23
|
03/02
|
Udinese - Roma
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 22
|
03/02
|
Mallorca - Sevilla
|
SCTV 15
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 20
|
03/02
|
AVS Futebol SAD - Braga
|
03/02
|
Casa Pia - Porto
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 20
|
03/02
|
Kocaelispor - Fenerbahce
|
HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 24
|
03/02
|
Mirandes - Malaga
|
VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 3
|
03/02
|
Gimnasia La Plata - Aldosivi
|
03/02
|
Defensa y Justicia - Estudiantes La Plata
|
Tigre - Racing Club
|
03/02
|
Argentinos Juniors - Belgrano
|
Club Atletico Union - Gimnasia Mendoza
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 20
|
02/02
|
Al Riyadh - Al Nassr
|
03/02
|
Al Hilal - Al Ahli
|
Al Okhdood - NEOM
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 – VÒNG 12
|
01/02
|
Hoàng Anh Gia Lai 1-0 SHB Đà Nẵng
|
FPT Play, TV360+10
|
01/02
|
PVF-CAND 1-2 CA TP. Hồ Chí Minh
|
FPT Play, HTV Keys, MyTV, TV360, SCTV
|
01/02
|
Đông Á Thanh Hóa 2-2 Thép Xanh Nam Định
|
FPT Play, TV360+9
|
01/02
|
Công an Hà Nội 3-2 Ninh Bình
|
FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 24
|
01/02
|
Aston Villa 0-1 Brentford
|
FPT Play
|
Manchester Utd 3-2 Fulham
|
FPT Play
|
Nottingham Forest 1-1 Crystal Palace
|
FPT Play
|
01/02
|
Tottenham 2-2 Manchester City
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 22
|
01/02
|
Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano
|
SCTV 15
|
01/02
|
Real Betis 2-1 Valencia
|
SCTV 15
|
02/02
|
Getafe 0-0 Celta Vigo
|
SCTV 22
|
02/02
|
Ath.Bilbao 1-1 Real Sociedad
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 23
|
01/02
|
Torino 1-0 Lecce
|
ON FOOTBALL
|
01/02
|
Como 0-0 Atalanta
|
ON FOOTBALL
|
02/02
|
Cremonese 0-2 Inter Milan
|
ON SPORTS
|
02/02
|
Parma 1-4 Juventus
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 20
|
01/02
|
Stuttgart 1-0 Freiburg
|
TV 360
|
01/02
|
Dortmund 3-2 Heidenheim
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 20
|
01/02
|
Lyon 1-0 Lille
|
ON SPORTS NEWS
|
01/02
|
Nice 2-2 Brestois
|
ON SPORTS NEWS
|
Angers 1-0 Metz
|
ON SPORTS+
|
Toulouse 0-0 AJ Auxerre
|
ON SPORTS
|
02/02
|
Strasbourg 1-2 PSG
|
ON SPORTS