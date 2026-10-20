Lịch thi đấu UEFA Champions League 2026/27
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU KÊNH TRỰC TIẾP
20/10/2026 23:45:00 Fenerbahce - Slavia Praha TV360
20/10/2026 23:45:00 Sabah FA - Borussia Dortmund TV360
21/10/2026 02:00:00 Paris Saint Germain - Barcelona TV360
21/10/2026 02:00:00 VfB Stuttgart - Atletico Madrid TV360
21/10/2026 02:00:00 FC Porto - PSV Eindhoven TV360
21/10/2026 02:00:00 Liverpool - Villarreal TV360
21/10/2026 02:00:00 Manchester City - AEK Athens FC TV360
21/10/2026 02:00:00 Napoli - Bodo/Glimt TV360
21/10/2026 02:00:00 AS Roma - Slovan Bratislava TV360
21/10/2026 23:45:00 como - Manchester United TV360
21/10/2026 23:45:00 Lille - Galatasaray TV360

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP
V.LEAGUE 2026/27 – VÒNG 4

19/10  18:00

 CA TPHCM 1-0 Thể Công Viettel

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 7

20/10  02:00

 Tottenham 3-1 Coventry

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 9

20/10  02:00

 Getafe 1-1 Vallecano

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 6

19/10  23:30

 Monza 4-0 Cagliari

MyTV

20/10  01:45

 Parma 0-3 Torino

MyTV