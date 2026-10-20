Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
|Lịch thi đấu UEFA Champions League 2026/27
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|KÊNH TRỰC TIẾP
|20/10/2026 23:45:00
|Fenerbahce - Slavia Praha
|TV360
|20/10/2026 23:45:00
|Sabah FA - Borussia Dortmund
|TV360
|21/10/2026 02:00:00
|Paris Saint Germain - Barcelona
|TV360
|21/10/2026 02:00:00
|VfB Stuttgart - Atletico Madrid
|TV360
|21/10/2026 02:00:00
|FC Porto - PSV Eindhoven
|TV360
|21/10/2026 02:00:00
|Liverpool - Villarreal
|TV360
|21/10/2026 02:00:00
|Manchester City - AEK Athens FC
|TV360
|21/10/2026 02:00:00
|Napoli - Bodo/Glimt
|TV360
|21/10/2026 02:00:00
|AS Roma - Slovan Bratislava
|TV360
|21/10/2026 23:45:00
|como - Manchester United
|TV360
|21/10/2026 23:45:00
|Lille - Galatasaray
|TV360
|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|V.LEAGUE 2026/27 – VÒNG 4
|
19/10 18:00
|CA TPHCM 1-0 Thể Công Viettel
|
FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 7
|
20/10 02:00
|Tottenham 3-1 Coventry
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 9
|
20/10 02:00
|Getafe 1-1 Vallecano
|
On Football, SCTV15
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 6
|
19/10 23:30
|Monza 4-0 Cagliari
|
MyTV
|
20/10 01:45
|Parma 0-3 Torino
|
MyTV
Lịch thi đấu của MU tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2026/27 được cập nhật liên tục, đầy đủ và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga mùa giải 2026/2027 được cập nhật liên tục, đầy đủ và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Lịch thi đấu La Liga 2026/27 - Cung cấp lịch thi đấu giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha 2026/27 liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.