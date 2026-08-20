Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1

21/08  02:00

 Rayo Vallecano - Alaves

SCTV 15, VTV Cab

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI

20/08  22:00

 Kairat Almaty - Anderlecht

20/08  23:00

 Mjallby - Salzburg

Jagiellonia- Iberia

21/08  00:00

 Besiktas - Kauno Zalgiris

Trabzonspor - Ferencvarosi
Egnatia - Lillestrom

U. Craiova - Ararat Armenia

Lech Poznan - Thun

21/08  01:00

Crvena Zvezda - Viktoria Plzen

OFI Crete - CSKA Sofia

Sint Truidense - Omonia Nicosia

21/08  02:00

 Benfica - AGF Aarhus

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI

20/08  23:00

 Inter Turku - Copenhagen

Lincoln Red Imps - Larne

21/08  00:00

Nordsjaelland - St. Gallen

Tromso - Brighton

Midtjylland - HNK Rijeka

21/08  00:30

KI Klaksvik - Riga FC

21/08  00:45

PAOK Thessaloniki - Brann

21/08  01:00

Vikingur Reykjavik - Borac Banja Luka

Twente - FK Qarabag
Gornik Zabrze - Monaco

Drita Gjilan - Inter Escaldes

21/08  01:15

Sion - Ajax

21/08  01:30

 Atalanta - Hapoel Tel Aviv

Lugano - Maccabi Tel Aviv

KAA Gent - Hibernian

Panathinaikos - Hradec Kralove
Motherwell - Freiburg

21/08  01:45

Heart - Rapid Wien

Rangers FC - FK Jablonec

21/08  02:00

Hajduk Split - Rakow Czestochowa

Sporting Braga - Austria Wien

Shamrock Rovers - KuPS

Getafe - FK Partizan

Dinamo City - Pafos FC

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 2

21/08  01:00

Al Fayha - Al Hilal

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

ASEAN CUP 2026 – BÁN KẾT LƯỢT VỀ

19/08  20:00

 Việt Nam 2-0 Malaysia

VTV6, FPT Play, TV360

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI

20/08  02:00

 Celtic 3-0 LASK Linz

NEC Nijmegen 1-3 Bodo Glimt

Slovan Bratislava 1-1 NK Celje

H.Beer Sheva 2-1 Sabah Baku

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1

20/08  02:00

 Atletico Madrid 2-0 Malaga

SCTV 15, VTV Cab

COPA LIBERTADORES 2026/27 – VÒNG 1/8

20/08  05:00

Cerro Porteno - Palmeiras

Coquimbo Unido - Platense

20/08  07:30

 Flamengo - Cruzeiro

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