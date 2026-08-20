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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1
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21/08 02:00
|Rayo Vallecano - Alaves
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SCTV 15, VTV Cab
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI
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20/08 22:00
|Kairat Almaty - Anderlecht
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20/08 23:00
|Mjallby - Salzburg
|Jagiellonia- Iberia
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21/08 00:00
|Besiktas - Kauno Zalgiris
|Trabzonspor - Ferencvarosi
|Egnatia - Lillestrom
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U. Craiova - Ararat Armenia
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Lech Poznan - Thun
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21/08 01:00
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Crvena Zvezda - Viktoria Plzen
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OFI Crete - CSKA Sofia
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Sint Truidense - Omonia Nicosia
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21/08 02:00
|Benfica - AGF Aarhus
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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI
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20/08 23:00
|Inter Turku - Copenhagen
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Lincoln Red Imps - Larne
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21/08 00:00
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Nordsjaelland - St. Gallen
|Tromso - Brighton
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Midtjylland - HNK Rijeka
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21/08 00:30
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KI Klaksvik - Riga FC
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21/08 00:45
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PAOK Thessaloniki - Brann
|
21/08 01:00
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Vikingur Reykjavik - Borac Banja Luka
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Twente - FK Qarabag
|Gornik Zabrze - Monaco
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Drita Gjilan - Inter Escaldes
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21/08 01:15
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Sion - Ajax
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21/08 01:30
|Atalanta - Hapoel Tel Aviv
|
Lugano - Maccabi Tel Aviv
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KAA Gent - Hibernian
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Panathinaikos - Hradec Kralove
|Motherwell - Freiburg
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21/08 01:45
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Heart - Rapid Wien
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Rangers FC - FK Jablonec
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21/08 02:00
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Hajduk Split - Rakow Czestochowa
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Sporting Braga - Austria Wien
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Shamrock Rovers - KuPS
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Getafe - FK Partizan
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Dinamo City - Pafos FC
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 2
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21/08 01:00
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Al Fayha - Al Hilal
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NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
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ASEAN CUP 2026 – BÁN KẾT LƯỢT VỀ
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19/08 20:00
|Việt Nam 2-0 Malaysia
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VTV6, FPT Play, TV360
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI
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20/08 02:00
|Celtic 3-0 LASK Linz
|NEC Nijmegen 1-3 Bodo Glimt
|Slovan Bratislava 1-1 NK Celje
|H.Beer Sheva 2-1 Sabah Baku
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1
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20/08 02:00
|Atletico Madrid 2-0 Malaga
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SCTV 15, VTV Cab
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COPA LIBERTADORES 2026/27 – VÒNG 1/8
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20/08 05:00
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Cerro Porteno - Palmeiras
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Coquimbo Unido - Platense
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20/08 07:30
|Flamengo - Cruzeiro
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