Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG LOẠI (PLAY OFF)

21/08  
23:30

Midtjylland 4-0 KuPS

22/08  
00:00

Brann 2-1 AEK Larnaca

Malmo FF 3-0 Sigma Olomouc

22/08  
01:00

HSK Zrinjski Mostar 0-2 Utrecht

Maccabi Tel Aviv (N) 3-1 Dinamo Kiev

Panathinaikos 2-1 Samsunspor

FK Shkendija (N) 2-1 Ludogorets Razgrad

22/08  
01:15

Slovan Bratislava 0-1 Young Boys

22/08  
01:30

Lech Poznan 1-5 KRC Genk

22/08  
01:45

Aberdeen 2-2 FCSB

HNK Rijeka 1-0 PAOK Thessaloniki

22/08  
02:00

Lincoln Red Imps FC (N) 0-4 Sporting Braga

Cúp các CLB Đông Nam Á (Shopee Cup 2025) - Vòng bảng

20/08

19:00

BG Pathum United 2-1 CAHN

FPT Play

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI

21/08

02:00

Basel 1-1 FC Copenhagen

Bodo Glimt 5-0 Sturm Graz

Celtic 0-0 Kairat Almaty

Fenerbahce 0-0 Benfica

COPA LIBERTADORES 2025 – VÒNG 1/8

21/08

05:00

Estudiantes - Cerro Porteno

21/08

07:30

Internacional - Flamengo

VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 14

21/08

05:00

Juventude - Vasco da Gama

CONCACAF LEAGUES CUP 2025 - TỨ KẾT

21/08

07:00

Inter Miami - Tigres UANL

21/08

08:00

Orlando City - Deportivo Toluca

21/08

10:00

Seattle Sounders - Puebla FC

21/08

10:45

L.A Galaxy - Pachuca

SIÊU CÚP SAUDI ARABIA 2025 – BÁN KẾT

20/08

19:00

Al Qadsiah 1-5 Al Ahli

CÚP QG HÀN QUỐC 2025 – BÁN KẾT

20/08

17:00

Jeonbuk 1-1 Gangwon FC

VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 30

20/08

17:00

S.Hiroshima 0-1 Vissel Kobe

Machida Zelvia 3-1 Gamba Osaka

