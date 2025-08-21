|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG LOẠI (PLAY OFF)
|
21/08
|
Midtjylland 4-0 KuPS
|
22/08
|
Brann 2-1 AEK Larnaca
|
Malmo FF 3-0 Sigma Olomouc
|
22/08
|
HSK Zrinjski Mostar 0-2 Utrecht
|
Maccabi Tel Aviv (N) 3-1 Dinamo Kiev
|
Panathinaikos 2-1 Samsunspor
|
FK Shkendija (N) 2-1 Ludogorets Razgrad
|
22/08
|
Slovan Bratislava 0-1 Young Boys
|
22/08
|
Lech Poznan 1-5 KRC Genk
|
22/08
|
Aberdeen 2-2 FCSB
|
HNK Rijeka 1-0 PAOK Thessaloniki
|
22/08
|
Lincoln Red Imps FC (N) 0-4 Sporting Braga
|
Cúp các CLB Đông Nam Á (Shopee Cup 2025) - Vòng bảng
|
20/08
19:00
|
BG Pathum United 2-1 CAHN
|
FPT Play
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI
|
21/08
02:00
|
Basel 1-1 FC Copenhagen
|
Bodo Glimt 5-0 Sturm Graz
|
Celtic 0-0 Kairat Almaty
|
Fenerbahce 0-0 Benfica
|
COPA LIBERTADORES 2025 – VÒNG 1/8
|
21/08
05:00
|
Estudiantes - Cerro Porteno
|
21/08
07:30
|
Internacional - Flamengo
|
VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 14
|
21/08
05:00
|
Juventude - Vasco da Gama
|
CONCACAF LEAGUES CUP 2025 - TỨ KẾT
|
21/08
07:00
|
Inter Miami - Tigres UANL
|
21/08
08:00
|
Orlando City - Deportivo Toluca
|
21/08
10:00
|
Seattle Sounders - Puebla FC
|
21/08
10:45
|
L.A Galaxy - Pachuca
|
SIÊU CÚP SAUDI ARABIA 2025 – BÁN KẾT
|
20/08
19:00
|
Al Qadsiah 1-5 Al Ahli
|
CÚP QG HÀN QUỐC 2025 – BÁN KẾT
|
20/08
17:00
|
Jeonbuk 1-1 Gangwon FC
|
VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 30
|
20/08
17:00
|
S.Hiroshima 0-1 Vissel Kobe
|
Machida Zelvia 3-1 Gamba Osaka
Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan