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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 1
|
22/08 02:00
|Arsenal vs Coventry
|
FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1
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22/08 02:00
|Real Betis vs Real Sociedad
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SCTV 15, VTV Cab
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 1
|
22/08 01:45
|Marseille vs Strasbourg
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VTV Cab
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CÚP QUỐC GIA ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1
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21/08 23:00
|Waldhof Mannheim vs Kaiserslautern
|Preussen Munster vs Karlsruher
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22/08 01:45
|Hansa Rostock vs Stuttgart
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 2
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22/08 23:00
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Al Riyadh vs Al Nassr
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22/08 01:00
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Al Faisaly vs Neom SC
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Al Qadisiya vs Al Ittihad
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1
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21/08 02:00
|Rayo Vallecano 1-1 Alaves
|
SCTV 15, VTV Cab
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI
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20/08 22:00
|Kairat Almaty 0-3 Anderlecht
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20/08 23:00
|Mjallby 0-1 Salzburg
|Jagiellonia 4-0 Iberia
|
21/08 00:00
|Besiktas 3-0 Kauno Zalgiris
|Trabzonspor 0-1 Ferencvarosi
|Egnatia 0-0 Lillestrom
|
U. Craiova 1-1 Ararat Armenia
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Lech Poznan 7-0 Thun
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21/08 01:00
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Crvena Zvezda 3-0 Viktoria Plzen
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OFI Crete 3-0 CSKA Sofia
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Sint Truidense 1-0 Omonia Nicosia
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21/08 02:00
|Benfica 3-1 AGF Aarhus
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 2
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21/08 01:00
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Al Fayha 0-3 Al Hilal
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