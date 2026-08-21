Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 1

22/08  02:00

 Arsenal vs Coventry

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1

22/08  02:00

 Real Betis vs Real Sociedad

SCTV 15, VTV Cab

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 1

22/08  01:45

 Marseille vs Strasbourg

VTV Cab

CÚP QUỐC GIA ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1

21/08  23:00

 Waldhof Mannheim vs Kaiserslautern

Preussen Munster vs Karlsruher

22/08  01:45

 Hansa Rostock vs Stuttgart

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 2

22/08  23:00

Al Riyadh vs Al Nassr

22/08  01:00

Al Faisaly vs Neom SC

Al Qadisiya vs Al Ittihad

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1

21/08  02:00

 Rayo Vallecano 1-1 Alaves

SCTV 15, VTV Cab

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI

20/08  22:00

 Kairat Almaty 0-3 Anderlecht

20/08  23:00

 Mjallby 0-1 Salzburg

Jagiellonia 4-0 Iberia

21/08  00:00

 Besiktas 3-0 Kauno Zalgiris

Trabzonspor 0-1 Ferencvarosi
Egnatia 0-0 Lillestrom

U. Craiova 1-1 Ararat Armenia

Lech Poznan 7-0 Thun

21/08  01:00

Crvena Zvezda 3-0 Viktoria Plzen

OFI Crete 3-0 CSKA Sofia

Sint Truidense 1-0 Omonia Nicosia

21/08  02:00

 Benfica 3-1 AGF Aarhus

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 2

21/08  01:00

Al Fayha 0-3 Al Hilal

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