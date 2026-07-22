Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

23/07

00:00

Omonia Nicosia - Kairat Almaty

23/07

00:30

Levski Sofia - Uni. Craiova

23/07

02:00

Egnatia - Publikum Celje

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

22/07

23:00

Neftci Baku - Dinamo Minsk

23/07

00:00

Bohemians - Ballkani

23/07

00:45

I. Basaksehir - Inter Turku

23/07

01:00

Vardar Skopje - Riga

23/07

01:30

Spartak Trnava - CSKA Sofia

23/07

02:00

Zeleznicar Pancevo - Braga

VĐQG HÀN QUỐC 2025/26 – VÒNG 19

22/07

17:30

Bucheon - Anyang

Gwangju - Gimcheon Sangmu

FC Seoul - Pohang Steelers

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI

21/07
23:00

Iberia 1999 0-2 Slovan Bratislava

Sabah Baku 1-0 KuPS

Mjallby 3-0 Lincoln Red Imps

FC Ararat Armenia 2-0 Shamrock Rovers

22/07
00:00

AGF Aarhus 1-4 Lech Poznan

22/07
01:00

Fenerbahce 1-0 Gornik Zabrze

Thun 1-1 NK Dinamo Zagreb

22/07
01:30

Sturm Graz 4-0 Heart of Midlothian

22/07
01:45

KI Klaksvik 0-0 Kauno Zalgiris

22/07
02:00

Larne 0-4 Crvena Zvezda

Vikingur Reykjavik 2-1 Hapoel Beer Sheva

VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 19

22/07
05:30

Atletico Mineiro - Bahia EC BA

VĐQG HÀN QUỐC 2026 – VÒNG 19

21/07
17:30

Ulsan HD FC 1-2 Incheon United

Jeju SK 1-1 Gangwon FC

Jeonbuk Hyundai Motors 0-0 Daejeon Hana Citizen

Video highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina (nguồn: VTV)