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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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23/07
00:00
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Omonia Nicosia - Kairat Almaty
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23/07
00:30
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Levski Sofia - Uni. Craiova
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23/07
02:00
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Egnatia - Publikum Celje
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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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22/07
23:00
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Neftci Baku - Dinamo Minsk
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23/07
00:00
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Bohemians - Ballkani
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23/07
00:45
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I. Basaksehir - Inter Turku
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23/07
01:00
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Vardar Skopje - Riga
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23/07
01:30
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Spartak Trnava - CSKA Sofia
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23/07
02:00
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Zeleznicar Pancevo - Braga
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VĐQG HÀN QUỐC 2025/26 – VÒNG 19
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22/07
17:30
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Bucheon - Anyang
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Gwangju - Gimcheon Sangmu
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FC Seoul - Pohang Steelers
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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21/07
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Iberia 1999 0-2 Slovan Bratislava
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Sabah Baku 1-0 KuPS
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Mjallby 3-0 Lincoln Red Imps
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FC Ararat Armenia 2-0 Shamrock Rovers
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22/07
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AGF Aarhus 1-4 Lech Poznan
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22/07
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Fenerbahce 1-0 Gornik Zabrze
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Thun 1-1 NK Dinamo Zagreb
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22/07
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Sturm Graz 4-0 Heart of Midlothian
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22/07
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KI Klaksvik 0-0 Kauno Zalgiris
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22/07
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Larne 0-4 Crvena Zvezda
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Vikingur Reykjavik 2-1 Hapoel Beer Sheva
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VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 19
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22/07
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Atletico Mineiro - Bahia EC BA
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VĐQG HÀN QUỐC 2026 – VÒNG 19
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21/07
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Ulsan HD FC 1-2 Incheon United
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Jeju SK 1-1 Gangwon FC
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Jeonbuk Hyundai Motors 0-0 Daejeon Hana Citizen
Video highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina (nguồn: VTV)