Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 2

22/08

19:15

Thể Công Viettel 3-0 Công An TP.HCM

FPT Play, HTV Thể thao

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 2

23/08

02:00

West Ham 1-5 Chelsea

K+SPORT 1

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1

23/08

01:30

Bayern Munich 6-0 RB Leipzig

TV 360

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 2

23/08

02:30

Real Betis 1-0 Alaves

SCTV 22

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 2

23/08

01:45

PSG 1-0 Angers

ON FOOTBALL

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 3

23/08

02:00

Derby 1-1 Bristol City

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 6

23/08

01:30

Barracas Central 1-1 Defensa y Justicia

23/08

06:00

Tigre - Independiente Rivadavia

VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 27

22/08

17:00

Kashiwa Reysol 4-2 Urawa Reds

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG LOẠI (PLAY OFF)

21/08  
23:30

Midtjylland 4-0 KuPS

22/08  
00:00

Brann 2-1 AEK Larnaca

Malmo FF 3-0 Sigma Olomouc

22/08  
01:00

HSK Zrinjski Mostar 0-2 Utrecht

Maccabi Tel Aviv (N) 3-1 Dinamo Kiev

Panathinaikos 2-1 Samsunspor

FK Shkendija (N) 2-1 Ludogorets Razgrad

22/08  
01:15

Slovan Bratislava 0-1 Young Boys

22/08  
01:30

Lech Poznan 1-5 KRC Genk

22/08  
01:45

Aberdeen 2-2 FCSB

HNK Rijeka 1-0 PAOK Thessaloniki

22/08  
02:00

Lincoln Red Imps FC (N) 0-4 Sporting Braga

