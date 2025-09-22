|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 4
22/09
Ninh Bình - Thép Xanh Nam Định
FPT Play, TV360+4
VĐQG ITALIA 2025/26 - VÒNG 4
23/09
Napoli - Pisa
ON Football
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 - VÒNG 6
23/09
Sporting Lisbon - Moreirense
VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 - VÒNG 9
23/09
Randers - Nordsjaelland
VĐQG THỤY ĐIỂN 2025 - VÒNG 24
23/09
IFK Varnamo - Halmstads
23/09
IFK Norrkoping - AIK Solna
VĐQG NGA 2025/26 - VÒNG 9
22/09
Sochi - CSKA Moscow
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 - VÒNG 6
23/09
Galatasaray - Konyaspor
VĐQG IRELAND 2025 - VÒNG 31
23/09
Waterford FC - Shamrock Rovers
Drogheda United - Shelbourne
Galway United - Sligo Rovers
St. Patricks Athletic - Cork City
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 - VÒNG 6
23/09
Millwall - Watford
VĐQG ARGENTINA 2025/26 - VÒNG 9
23/09
Estudiantes - Defensa y Justicia
23/09
Belgrano - Newells Old Boys
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 4
21/09
18:00
Sông Lam Nghệ An 1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
FPT Play, TV360+5
21/09
18:00
Becamex TP. Hồ Chí Minh 1-3 Công an TP. Hồ Chí Minh
FPT Play, HTV Thể thao, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 1
21/09
18:00
Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh 0-0 Bắc Ninh
FPT Play, HTV Key, TV360, SCTV, MyTV
21/09
18:00
Trẻ PVF-CAND 1-0 Quảng Ninh
FPT Play, TV 360+6
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 5
21/09
Bournemouth 0-0 Newcastle
K+ SPORT 1
Sunderland 1-1 Aston Villa
K+ SPORT 2
21/09
Arsenal 1-1 Manchester City
K+ SPORT 1
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 5
21/09
Rayo Vallecano 1-1 Celta Vigo
SCTV 15
21/09
Mallorca 1-1 Atl. Madrid
SCTV 22
21/09
Elche 1-0 Real Oviedo
SCTV 22
22/09
Barcelona 3-0 Getafe
SCTV 15
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 4
21/09
Lazio 0-1 Roma
ON Sports+
21/09
Cremonese 0-0 Parma
Torino 0-3 Atalanta
ON FOOTBALL
21/09
Fiorentina 1-2 Como
ON Sports+
22/09
Inter Milan 2-1 Sassuolo
ON FOOTBALL
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 4
21/09
Frankfurt 3-4 Union Berlin
TV 360
21/09
Leverkusen 1-1 Monchengladbach
TV 360
22/09
Dortmund 1-0 Wolfsburg
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 5
21/09
Paris 2-3 Strasbourg
21/09
AJ Auxerre 1-0 Toulouse
ON Sports
Monaco 5-2 Metz
ON SPORTS NEWS
Le Havre 1-1 Lorient
ON Sports+
22/09
Marseille - PSG
Hoãn