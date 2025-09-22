Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 4

22/09
18:00

Ninh Bình - Thép Xanh Nam Định

FPT Play, TV360+4

VĐQG ITALIA 2025/26 - VÒNG 4

23/09
01:45

 Napoli - Pisa

ON Football

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 - VÒNG 6

23/09
02:15

 Sporting Lisbon - Moreirense

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 - VÒNG 9

23/09
00:00

 Randers - Nordsjaelland

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025 - VÒNG 24

23/09
00:00

 IFK Varnamo - Halmstads

23/09
00:10

 IFK Norrkoping - AIK Solna

VĐQG NGA 2025/26 - VÒNG 9

22/09
23:00

 Sochi - CSKA Moscow

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 - VÒNG 6

23/09
00:00

 Galatasaray - Konyaspor

VĐQG IRELAND 2025 - VÒNG 31

23/09
01:45

Waterford FC - Shamrock Rovers

Drogheda United - Shelbourne

Galway United - Sligo Rovers

St. Patricks Athletic - Cork City

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 - VÒNG 6

23/09
02:00

 Millwall - Watford

VĐQG ARGENTINA 2025/26 - VÒNG 9

23/09
05:00

 Estudiantes - Defensa y Justicia

23/09
07:00

 Belgrano - Newells Old Boys

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 4

21/09

18:00

Sông Lam Nghệ An 1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

FPT Play, TV360+5

21/09

18:00

Becamex TP. Hồ Chí Minh 1-3 Công an TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, HTV Thể thao, VTV5, MyTV, TV360, SCTV

HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 1

21/09

18:00

Thanh Niên TP. Hồ Chí Minh 0-0 Bắc Ninh

FPT Play, HTV Key, TV360, SCTV, MyTV

21/09

18:00

Trẻ PVF-CAND 1-0 Quảng Ninh

FPT Play, TV 360+6

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 5

21/09
20:00

 Bournemouth 0-0 Newcastle

K+ SPORT 1

 Sunderland 1-1 Aston Villa

K+ SPORT 2

21/09
22:30

 Arsenal 1-1 Manchester City

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 5

21/09
19:00

 Rayo Vallecano 1-1 Celta Vigo

SCTV 15

21/09
21:15

 Mallorca 1-1 Atl. Madrid

SCTV 22

21/09
23:30

 Elche 1-0 Real Oviedo

SCTV 22

22/09
02:00

 Barcelona 3-0 Getafe

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 4

21/09
17:30

 Lazio 0-1 Roma

ON Sports+

21/09
20:00

 Cremonese 0-0 Parma

 Torino 0-3 Atalanta

ON FOOTBALL

21/09
23:00

 Fiorentina 1-2 Como

ON Sports+

22/09
01:45

 Inter Milan 2-1 Sassuolo

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 4

21/09
20:30

 Frankfurt 3-4 Union Berlin

TV 360

21/09
22:30

 Leverkusen 1-1 Monchengladbach

TV 360

22/09
00:30

 Dortmund 1-0 Wolfsburg

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 5

21/09
20:00

 Paris 2-3 Strasbourg

21/09
22:15

 AJ Auxerre 1-0 Toulouse

ON Sports

 Monaco 5-2 Metz

ON SPORTS NEWS

 Le Havre 1-1 Lorient

ON Sports+

22/09
01:45

 Marseille - PSG

Hoãn