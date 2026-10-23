|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 5
|
23/10 17:00
|HAGL vs SLNA
|
FPT Play
|
23/10 19:15
|Thể Công vs Bắc Ninh
|
FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 8
|
24/10 02:00
|Ipswich vs Nottingham
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 10
|
24/10 02:00
|
Alaves vs Malaga
|
On Football, SCTV15
|
VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 8
|
24/10 01:45
|Torino vs Monza
|
MyTV
|
VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 7
|
24/10 01:30
|Stuttgart vs Monchengladbach
|
VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 8
|
24/10 01:45
|
Brest vs Nice
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 11
|
23/10 20:30
|Al Faisaly vs Al Nassr
|
23/10 22:30
|
Al Ittihad vs Diriyah Club
|
24/10 01:00
|Al Qadsiah vs Al Hilal
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
V.LEAGUE 1 2026/27 – VÒNG 5
|
22/10 19:15
|CAHN 1-1 Thanh Hoá
|
FPT Play
|
GIẢI HẠNG NHẤT 2026/27 – VÒNG 4
|
22/10 17:00
|
Văn Hiến 3-2 Sài Gòn
|
FPT Play
|
22/10 18:00
|
Phú Thọ 2-3 PVF CAND
|
FPT Play
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
22/10 23:45
|
Ararat Armenia 0-4 AZ Alkmaar
|
Ferencvarosi 4-1 Torreense
|Juventus 2-2 Rennes
|
On Football
|Lech Poznan 1-1 Sunderland
|
On Sports +
|
Dinamo Zagreb 2-4 NEC Nijmegen
|OFI Crete 0-2 Leverkusen
|Sturm Graz 1-0 Marseille
|
On Sports
|
Saint Gilloise 4-0 H. Beer Sheva
|
23/10 02:00
|Bournemouth 3-0 AC Milan
|
On Football
|Besiktas 3-2 Crystal Palace
|
On Sports News
|Celtic 1-2 Celta Vigo
|
On Sports +
|
Jagiellonia 0-3 Anderlecht
|Lillestrom 0-6 Sociedad
|
Celje 2-2 Salzburg
|
Olympiacos 1-0 Sparta Praha
|
Omonia Nicosia 1-4 Benfica
|Hoffenheim 3-0 Lyon
|
On Sports
|
Viktoria Plzen 1-2 Levski Sofia