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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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23/07
23:00
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FK Qarabag - CSKA Sofia
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24/07
00:00
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Dinamo Kiev - PAOK Saloniki
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Hammarby - Anderlecht
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Tromso IL - Hradec Kralove
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24/07
01:00
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Besiktas - Midtjylland
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St Gallen - Benfica
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Twente - Ferencvarosi
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24/07
02:00
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Hajduk Split - AEP Paphos
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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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23/07
22:00
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FK Liepaja - Austria Vienna
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Alashkert FC - CFR Cluj
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23/07
22:30
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FK Panevezys - Tobol Kostanay
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23/07
23:00
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HJK Helsinki - Coleraine
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Flora Tallinn - The New Saints
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Paide Linnameeskond - Zira FK
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Debreceni - FC Pyunik
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FC Dila Gori - Apollon Limassol
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23/07
23:30
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AEK Larnaca - Beitar Jerusalem
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Rakow Czestochowa - Valletta FC
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Dunajska Streda - FK Velez Mostar
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NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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23/07
00:00
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Omonia Nicosia 1-0 Kairat Almaty
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23/07
00:30
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Levski Sofia 1-0 Uni. Craiova
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23/07
02:00
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Egnatia 3-3 Publikum Celje
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UEFA CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG SƠ LOẠI
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22/07
23:00
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Neftci Baku 2-4 Dinamo Minsk
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23/07
00:00
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Bohemians 2-1 Ballkani
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23/07
00:45
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I. Basaksehir 1-1 Inter Turku
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23/07
01:00
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Vardar Skopje 2-3 Riga
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23/07
01:30
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Spartak Trnava 0-0 CSKA Sofia
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23/07
02:00
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Zeleznicar Pancevo 0-1 Braga
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VĐQG HÀN QUỐC 2025/26 – VÒNG 19
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22/07
17:30
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Bucheon 2-3 Anyang
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Gwangju 1-1 Gimcheon Sangmu
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FC Seoul 3-1 Pohang Steelers