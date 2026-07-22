"Tuyển Việt Nam có 2 tuần tập huấn tại Hàn Quốc, giành 3 trận thắng. Sau đó đội tuyển tiếp tục thắng Myanmar trong trận giao hữu ngày 18/7. Đây là bước chạy đà tốt với toàn đội trước ASEAN Cup 2026", Xuân Mạnh khẳng định.

"Sau các trận giao hữu, chúng tôi ngồi lại để cùng phân tích, xem mình làm tốt hay chưa tốt điều gì, qua đó rút ra bài học. Ở buổi tập đầu tiên trên đất Thái Lan, HLV Kim Sang Sik tập trung vào hàng phòng ngự, cụ thể là làm sao để có sự liên lạc với nhau trong trận đấu, người thì áp sát, người bọc lót. Còn buổi tập thứ 2 các cầu thủ tập bài tấn công", hậu vệ Hà Nội FC cho biết.

Xuân Mạnh rất tự tin trước ASEAN Cup 2026. Ảnh: S.N

Về việc thay Duy Mạnh thi đấu ở vi trí trung vệ lệch phải, Xuân Mạnh cho rằng bóng đá là môn tập thể, cần phải có sự hỗ trợ của toàn đội: "HLV Kim Sang Sik tập rất nhiều cho các cầu thủ. Anh em trong đội trao đổi với nhau để có sự gắn kết tốt nhất, làm sao để không bị thủng thủng lưới".

"Năm 2024 tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup. Năm nay tôi lại được tham gia cùng đội tuyển để bảo vệ chức vô địch, và đó là niềm tự hào, hạnh phúc. Hiện tại tôi rất háo hức chuẩn bị bước vào giải đấu. Chúng tôi sẵn sàng đối mặt với khó khăn, đồng thời mang sự nhiệt huyết và những kinh nghiệm quý giá của chức vô địch 2024 tới giải đấu khu vực.

Mọi người hay nói là giành chức vô địch còn khó, nhưng bảo vệ còn khó hơn là chính xác. Bởi vì các đối thủ bây giờ rất mạnh, đồng đều với nhau. Đội tuyển chắc chắn gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng anh em ra sân tập luyện hết mình, gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong những buổi tập để làm sao bước vào giải đấu với sự quyết tâm, tinh thần mạnh mẽ, mang chiến thắng về cho người hâm mộ Việt Nam", Xuân Mạnh trải lòng.

Một số hình ảnh buổi tập của tuyển Việt Nam chiều 22/7:

Nguyễn Tài Lộc phải tập riêng với bác sĩ.

Hiện chưa rõ mức độ chấn thương của cầu thủ nhập tịch gốc Brazil.

Trong khi đó, Đặng Văn Lâm không xuất hiện ở buổi tập. Khung thành tuyển Việt Nam chỉ có Patrik và Trung Kiên.

Tiến Anh thi đấu rất hay dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Đình Bắc không bị treo giò ở ASEAN Cup.

Tuyển Việt Nam còn 1 buổi tập trước trận ra quân gặp Timor Leste.

Xuân Son sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

Ảnh: Phan Ích