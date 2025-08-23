|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 2
|
23/08
18:00
|
SHB Đà Nẵng - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
|
FPT Play
|
23/08
18:00
|
Ninh Bình - Đông Á Thanh Hóa
|
FPT Play
|
23/08
18:00
|
SLNA - Thép Xanh Nam Định
|
FPT Play, VTV5, My TV, TV360, SCTV
|
23/08
18:00
|
Hải Phòng - PVF-CAND
|
FPT Play
|
23/08
19:15
|
Hà Nội - Hoàng Anh Gia Lai
|
FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 2
|
23/08
18:30
|
Manchester City - Tottenham
|
K+ SPORT 1
|
23/08
21:00
|
Bournemouth - Wolverhampton
|
K+ SPORT 2
|
Brentford - Aston Villa
|
K+ SPORT 1
|
Burnley - Sunderland
|
K+ACTION
|
23/08
23:30
|
Arsenal - Leeds
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 2
|
23/08
22:00
|
Mallorca - Celta Vigo
|
SCTV 15
|
24/08
00:30
|
Atletico Madrid - Elche
|
SCTV 15
|
24/08
02:30
|
Levante - Barcelona
|
SCTV 22
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 1
|
23/08
23:30
|
Genoa - Lecce
|
ON SPORTS +
|
Sassuolo - Napoli
|
ON FOOTBALL
|
24/08
01:45
|
AC Milan - Cremonese
|
ON FOOTBALL
|
Roma - Bologna
|
ON SPORTS +
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1
|
23/08
20:30
|
E.Frankfurt - Werder Bremen
|
TV 360
|
Freiburg - Augsburg
|
TV 360
|
Heidenheim - Wolfsburg
|
TV 360
|
Leverkusen - Hoffenheim
|
TV 360
|
Union Berlin - Stuttgart
|
TV 360
|
23/08
23:30
|
St. Pauli - Dortmund
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 2
|
23/08
22:00
|
Marseille - Paris FC
|
ON SPORTS NEWS
|
24/08
00:00
|
Nice - Auxerre
|
ON SPORTS NEWS
|
24/08
02:05
|
Lyon - Metz
|
ON SPORTS NEWS
|
SIÊU CÚP SAUDI ARABIA 2025 – CHUNG KẾT
|
23/08
19:00
|
Al Nassr - Al Ahli
|
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 2
|
22/08
19:15
|
Thể Công Viettel 3-0 Công An TP.HCM
|
FPT Play, HTV Thể thao
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 2
|
23/08
02:00
|
West Ham 1-5 Chelsea
|
K+SPORT 1
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1
|
23/08
01:30
|
Bayern Munich 6-0 RB Leipzig
|
TV 360
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 2
|
23/08
02:30
|
Real Betis 1-0 Alaves
|
SCTV 22
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 2
|
23/08
01:45
|
PSG 1-0 Angers
|
ON FOOTBALL
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 3
|
23/08
02:00
|
Derby 1-1 Bristol City
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 6
|
23/08
01:30
|
Barracas Central 1-1 Defensa y Justicia
|
23/08
06:00
|
Tigre - Independiente Rivadavia
|
VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 27
|
22/08
17:00
|
Kashiwa Reysol 4-2 Urawa Reds
Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan