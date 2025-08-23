Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 2

23/08

18:00

SHB Đà Nẵng - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

FPT Play

23/08

18:00

Ninh Bình - Đông Á Thanh Hóa

FPT Play

23/08

18:00

SLNA - Thép Xanh Nam Định

FPT Play, VTV5, My TV, TV360, SCTV

23/08

18:00

Hải Phòng - PVF-CAND

FPT Play

23/08

19:15

Hà Nội - Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 2

23/08

18:30

Manchester City - Tottenham

K+ SPORT 1

23/08

21:00

Bournemouth - Wolverhampton

K+ SPORT 2

Brentford - Aston Villa

K+ SPORT 1

Burnley - Sunderland

K+ACTION

23/08

23:30

Arsenal - Leeds

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 2

23/08

22:00

Mallorca - Celta Vigo

SCTV 15

24/08

00:30

Atletico Madrid - Elche

SCTV 15

24/08

02:30

Levante - Barcelona

SCTV 22

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 1

23/08

23:30

Genoa - Lecce

ON SPORTS +

Sassuolo - Napoli

ON FOOTBALL

24/08

01:45

AC Milan - Cremonese

ON FOOTBALL

Roma - Bologna

ON SPORTS +

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1

23/08

20:30

E.Frankfurt - Werder Bremen

TV 360

Freiburg - Augsburg

TV 360

Heidenheim - Wolfsburg

TV 360

Leverkusen - Hoffenheim

TV 360

Union Berlin - Stuttgart

TV 360

23/08

23:30

St. Pauli - Dortmund

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 2

23/08

22:00

Marseille - Paris FC

ON SPORTS NEWS

24/08

00:00

Nice - Auxerre

ON SPORTS NEWS

24/08

02:05

Lyon - Metz

ON SPORTS NEWS

SIÊU CÚP SAUDI ARABIA 2025 – CHUNG KẾT

23/08

19:00

Al Nassr - Al Ahli

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 2

22/08

19:15

Thể Công Viettel 3-0 Công An TP.HCM

FPT Play, HTV Thể thao

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 2

23/08

02:00

West Ham 1-5 Chelsea

K+SPORT 1

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1

23/08

01:30

Bayern Munich 6-0 RB Leipzig

TV 360

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 2

23/08

02:30

Real Betis 1-0 Alaves

SCTV 22

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 2

23/08

01:45

PSG 1-0 Angers

ON FOOTBALL

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 3

23/08

02:00

Derby 1-1 Bristol City

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 6

23/08

01:30

Barracas Central 1-1 Defensa y Justicia

23/08

06:00

Tigre - Independiente Rivadavia

VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 27

22/08

17:00

Kashiwa Reysol 4-2 Urawa Reds

Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan