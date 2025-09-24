Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26

24/09

19:30

CAHN - Cebu

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 6

24/09

00:00

Ath.Bilbao 1-1 Girona

SCTV 15

Espanyol 2-2 Valencia

SCTV 22

24/09

02:30

Levante 1-4 Real Madrid

SCTV 22

Sevilla 1-2 Villarreal

SCTV 15

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/16

24/09

01:45

Barnsley 0-6 Brighton

Burnley 1-2 Cardiff

Fulham 1-2 Cambridge Utd

Lincoln City 1-2 Chelsea

Wigan 0-2 Wycombe

Wolverhampton 2-0 Everton

Wrexham 2-0 Reading

24/09

02:00

Liverpool 2-1 Southampton

COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/16

23/09

22:00

Cagliari 4-1 Frosinone

23/09

23:30

Udinese 2-1 Palermo

24/09

02:00

AC Milan 3-0 Lecce

VĐqg BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 1

24/09

02:15

Benfica 1-1 Rio Ave

COPA LIBERTADORES 2025/26 – TỨ KẾT

24/09

05:00

Racing Club - Velez Sarsfield
COPA SUDAMERICANA 2025/26 – TỨ KẾT

24/09

07:30

Fluminense - Lanus