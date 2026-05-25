Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 10

25/05
19:30

Start IK - Valerenga

25/05
22:00

Tromso IL - Aalesund

 KFUM Oslo - Rosenborg BK

 Ham-Kam - Lillestrom

 Sarpsborg 08 - Molde

26/05
00:15

Sandefjord - Fredrikstad

VĐQG THỤY ĐIỂN 2026 – VÒNG 9

26/05
00:00

 Elfsborg - Hacken BK

 IFK Goteborg - Mjallby AIF

PLAY-OFF TRANH VÉ DỰ BUNDESLIGA 2026/27

26/05
01:30

 Paderborn - Wolfsburg

VĐQG ROMANIA 2025/26 – PLAY OFF

26/05
00:30

Rapid Bucuresti - CS Universitatea Craiova

VĐQG BRAZIL 2026 – VÒNG 17

26/05
06:00

 Coritiba - Bahia

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - Vòng 24

24/05
18:00

Becamex TP. Hồ Chí Minh 0-1 Sông Lam Nghệ An

FPT Play, TV360+10

24/05
18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-1 Công an Hà Nội

FPT Play, TV 360+9

24/05
19:15

Hà Nội 2-1 Thép Xanh Nam Định

FPT Play, VTV7, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 38

24/05
22:00

 Manchester City 1-2 Aston Villa

FPT PLAY

 Crystal Palace 1-2 Arsenal

FPT PLAY

 Brighton 0-3 Manchester Utd

FPT PLAY

 Tottenham 1-0 Everton

FPT PLAY

 West Ham 3-0 Leeds

FPT PLAY

 Liverpool 1-1 Brentford

FPT PLAY

 Sunderland 2-1 Chelsea

FPT PLAY

 Nottingham Forest 1-1 Bournemouth

FPT PLAY

 Fulham 2-0 Newcastle

FPT PLAY

 Burnley 1-1 Wolverhampton

FPT PLAY

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 38

25/05
02:00

 Villarreal 5-1 Atl. Madrid

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 38

24/05
20:00

 Parma 1-0 Sassuolo

24/05
23:00

 Napoli 1-0 Udinese

25/05
01:45

 Verona 0-2 Roma

 Cremonese 1-4 Como

 Lecce 1-0 Genoa

 Torino 2-2 Juventus

 AC Milan 1-2 Cagliari

CÚP QUỐC GIA BỒ ĐÀO NHA 2025/26 -  CHUNG KẾT

24/05
23:15

Sporting Lisbon (N) 0-1 SCU Torreense

CÚP QUỐC GIA NGA 2025/26 -  CHUNG KẾT

24/05
22:00

Spartak Moscow (N) 1-1 FK Krasnodar (pen 4-3)

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026

25/05
04:00

Columbus Crew - Atlanta United FC

25/05
06:00

Inter Miami CF - Philadelphia Union

25/05
08:00

Los Angeles FC - Seattle Sounders