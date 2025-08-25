Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 2

26/08
02:00

 Newcastle - Liverpool

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 2

26/08
00:30

 Ath.Bilbao - Rayo Vallecano

SCTV 15

26/08
02:30

 Sevilla - Getafe

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 1

25/08
23:30

 Udinese - Verona

ON SPORTS +

26/08
01:45

 Inter Milan - Torino

ON FOOTBALL

VĐQG NA UY 2025 – VÒNG 19

26/08
00:00

 Nordsjaelland - Viborg

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 3

26/08
02:15

 Estrela - Alverca

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025 – VÒNG 21

26/08
00:00

 GAIS - Mjallby AIF

Osters - IFK Norrkoping

VĐQG PHẦN LAN 2025 – VÒNG 21

25/08
22:00

Haka - Seinajoen JK

25/08
23:00

Gnistan Helsinki - AC Oulu

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 3

26/08
00:30

 Eyupspor - Alanyaspor

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 2

24/08
18:00

Becamex TP. Hồ Chí Minh 0-3 Công an Hà Nội

FPT Play, HTV Thể thao, My TV, TV360, SCTV

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 2

24/08
20:00

 Crystal Palace 1-1 Nottingham Forest

K+ SPORT 1

 Everton 2-0 Brighton

K+ SPORT 2

24/08
22:30

 Fulham 1-1 Manchester Utd

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 2

24/08
22:00

 Osasuna 1-0 Valencia

SCTV 15

25/08
00:30

 Real Sociedad 2-2 Espanyol

SCTV 15

 Villarreal 5-0 Girona

SCTV 22

25/08
02:30

 Real Oviedo 0-3 Real Madrid

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 1

24/08
23:30

 Cagliari 1-1 Fiorentina

ON SPORTS +

 Como 2-0 Lazio

ON FOOTBALL

25/08
01:45

 Atalanta 1-1 Pisa

ON FOOTBALL

 Juventus 2-0 Parma

ON SPORTS +

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1

24/08
20:30

 Mainz 0-1 Cologne

TV 360

24/08
22:30

 Monchengladbach 0-0 Hamburg SV

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 2

24/08
20:00

 Lorient 4-0 Rennes

ON SPORTS NEWS

24/08
22:15

 Le Havre 1-2 Lens

ON SPORTS NEWS

 Strasbourg 1-0 Nantes

ON SPORTS NEWS

 Toulouse 2-0 Brest

ON SPORTS NEWS

25/08
01:45

 Lille 1-0 Monaco

ON SPORTS NEWS

Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan