Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 8

27/10

17:00

Hoàng Anh Gia Lai - Thể Công Viettel

FPT Play, TV360+9

27/10

18:00

Hải Phòng - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV

27/10

18:00

Sông Lam Nghệ An - Đông Á Thanh Hóa

FPT Play, TV 360+10

HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 5

27/10

16:00

Đồng Tháp - Quảng Ninh

FPT Play, TV 360+11

27/10

18:00

Trường Tươi Đồng Nai - Bắc Ninh

FPT Play, HTV 1, MyTV, SCTV, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 9

26/10
21:00

 Arsenal - Crystal Palace

K+ SPORT 1

 Aston Villa - Manchester City

K+ SPORT 2

 Bournemouth - Nottingham Forest

K+ ACTION

 Wolverhampton - Burnley

K+ CINE

26/10
23:30

 Everton - Tottenham

K+ SPORT1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 10

26/10
20:00

 Mallorca - Levante

SCTV 17

26/10
22:15

 Real Madrid - Barcelona

SCTV 17

27/10
00:30

 Osasuna - Celta Vigo

SCTV 17

27/10
03:00

 Rayo Vallecano - Alaves

SCTV 17

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 8

26/10
18:30

 Torino - Genoa

ON FOOTBALL

26/10
21:00

 Sassuolo - Roma

ON FOOTBALL

 Verona - Cagliari

ON SPORTS +

27/10
00:00

 Fiorentina - Bologna

ON FOOTBALL

27/10
02:45

 Lazio - Juventus

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 8

26/10
21:30

 Leverkusen - Freiburg

TV 360

26/10
23:30

 Stuttgart - Mainz

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 9

26/10
21:00

 Lille - Metz

ON GOLF

26/10
23:15

AJ Auxerre - Le Havre

ON SPORTS +

 Angers - Lorient

ON SPORTS

 Rennes - Nice

ON SPORTS NEWS

27/10
02:45

 Lyon - Strasbourg

ON SPORTS NEWS

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 8

25/10

18:00

PVF-CAND  1-3 Ninh Bình

FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV

25/10

18:00

Becamex TP. Hồ Chí Minh 2-3 Hà Nội

FPT Play, HTV1 , MyTV, TV360, SCTV

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 9

25/10

21:00

Chelsea 1-2 Sunderland

K+ SPORT 1

Newcastle 2-1 Fulham

K+ SPORT 2

25/10

23:30

Manchester Utd 4-2 Brighton

K+ SPORT 1

26/10

02:00

Brentford 3-2 Liverpool

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 10

25/10

19:00

Girona 3-3 Real Oviedo

SCTV 17

25/10

21:15

Espanyol 1-0 Elche

SCTV 17

25/10

23:30

Ath.Bilbao 0-1 Getafe

SCTV 17

26/10

02:00

Valencia 0-2 Villarreal

SCTV 17

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 8

25/10

20:00

Parma 0-0 Como

ON FOOTBALL

Udinese 3-2 Lecce

ON SPORTS +

25/10

23:00

Napoli 3-1 Inter Milan

ON FOOTBALL

26/10

01:45

Cremonese 1-1 Atalanta

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 8

25/10

20:30

Augsburg 0-6 RB Leipzig

TV 360

E.Frankfurt 2-0 St. Pauli

TV 360

Hamburg 0-1 Wolfsburg

TV 360

Hoffenheim 3-1 Heidenheim

TV 360

M’gladbach 0-3 Bayern Munich

TV 360

25/10

23:30

Dortmund 1-0 Koln

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 9

25/10

22:00

Brest 0-3 PSG

ON SPORTS NEWS

26/10

00:00

Monaco 1-0 Toulouse

ON SPORTS NEWS

26/10

02:05

Lens 2-1 Marseille

ON SPORTS NEWS

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 6

25/10

21:40

Al Qadsiah 0-0 Al Okhdood

25/10

21:55

Al Shabab 1-1 Damac

26/10

01:00

Al Hazm 0-2 Al Nassr