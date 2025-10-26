|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 8
|
27/10
17:00
|
Hoàng Anh Gia Lai - Thể Công Viettel
|
FPT Play, TV360+9
|
27/10
18:00
|
Hải Phòng - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
|
FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
|
27/10
18:00
|
Sông Lam Nghệ An - Đông Á Thanh Hóa
|
FPT Play, TV 360+10
|
HẠNG NHẤT QUỐC GIA 2025/26 - VÒNG 5
|
27/10
16:00
|
Đồng Tháp - Quảng Ninh
|
FPT Play, TV 360+11
|
27/10
18:00
|
Trường Tươi Đồng Nai - Bắc Ninh
|
FPT Play, HTV 1, MyTV, SCTV, TV360
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 9
|
26/10
|
Arsenal - Crystal Palace
|
K+ SPORT 1
|
Aston Villa - Manchester City
|
K+ SPORT 2
|
Bournemouth - Nottingham Forest
|
K+ ACTION
|
Wolverhampton - Burnley
|
K+ CINE
|
26/10
|
Everton - Tottenham
|
K+ SPORT1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 10
|
26/10
|
Mallorca - Levante
|
SCTV 17
|
26/10
|
Real Madrid - Barcelona
|
SCTV 17
|
27/10
|
Osasuna - Celta Vigo
|
SCTV 17
|
27/10
|
Rayo Vallecano - Alaves
|
SCTV 17
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 8
|
26/10
|
Torino - Genoa
|
ON FOOTBALL
|
26/10
|
Sassuolo - Roma
|
ON FOOTBALL
|
Verona - Cagliari
|
ON SPORTS +
|
27/10
|
Fiorentina - Bologna
|
ON FOOTBALL
|
27/10
|
Lazio - Juventus
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 8
|
26/10
|
Leverkusen - Freiburg
|
TV 360
|
26/10
|
Stuttgart - Mainz
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 9
|
26/10
|
Lille - Metz
|
ON GOLF
|
26/10
|
AJ Auxerre - Le Havre
|
ON SPORTS +
|
Angers - Lorient
|
ON SPORTS
|
Rennes - Nice
|
ON SPORTS NEWS
|
27/10
|
Lyon - Strasbourg
|
ON SPORTS NEWS
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 8
|
25/10
18:00
|
PVF-CAND 1-3 Ninh Bình
|
FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
|
25/10
18:00
|
Becamex TP. Hồ Chí Minh 2-3 Hà Nội
|
FPT Play, HTV1 , MyTV, TV360, SCTV
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 9
|
25/10
21:00
|
Chelsea 1-2 Sunderland
|
K+ SPORT 1
|
Newcastle 2-1 Fulham
|
K+ SPORT 2
|
25/10
23:30
|
Manchester Utd 4-2 Brighton
|
K+ SPORT 1
|
26/10
02:00
|
Brentford 3-2 Liverpool
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 10
|
25/10
19:00
|
Girona 3-3 Real Oviedo
|
SCTV 17
|
25/10
21:15
|
Espanyol 1-0 Elche
|
SCTV 17
|
25/10
23:30
|
Ath.Bilbao 0-1 Getafe
|
SCTV 17
|
26/10
02:00
|
Valencia 0-2 Villarreal
|
SCTV 17
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 8
|
25/10
20:00
|
Parma 0-0 Como
|
ON FOOTBALL
|
Udinese 3-2 Lecce
|
ON SPORTS +
|
25/10
23:00
|
Napoli 3-1 Inter Milan
|
ON FOOTBALL
|
26/10
01:45
|
Cremonese 1-1 Atalanta
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 8
|
25/10
20:30
|
Augsburg 0-6 RB Leipzig
|
TV 360
|
E.Frankfurt 2-0 St. Pauli
|
TV 360
|
Hamburg 0-1 Wolfsburg
|
TV 360
|
Hoffenheim 3-1 Heidenheim
|
TV 360
|
M’gladbach 0-3 Bayern Munich
|
TV 360
|
25/10
23:30
|
Dortmund 1-0 Koln
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 9
|
25/10
22:00
|
Brest 0-3 PSG
|
ON SPORTS NEWS
|
26/10
00:00
|
Monaco 1-0 Toulouse
|
ON SPORTS NEWS
|
26/10
02:05
|
Lens 2-1 Marseille
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 6
|
25/10
21:40
|
Al Qadsiah 0-0 Al Okhdood
|
25/10
21:55
|
Al Shabab 1-1 Damac
|
26/10
01:00
|
Al Hazm 0-2 Al Nassr