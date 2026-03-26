Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIAO HỮU QUỐC TẾ FIFA DAYS

26/03

19:00

Việt Nam - Bangladesh

FPT PLAY, VTV5

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – PLAY OFF KHU VỰC CHÂU ÂU

27/03

00:00

Thổ Nhĩ Kỳ - Romania

27/03

02:45

Đan Mạch - Bắc Macedonia

Italia - Bắc Ireland

Czech - Ireland

Ba Lan - Albania

Slovakia - Kosovo

Ukraine - Thụy Điển

Wales - Bosnia Herzegovina

PLAY OFF VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026

27/03

05:00

Bolivia - Surinam

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

27/03

03:00

Brazil - Pháp

27/03

06:30

Colombia - Croatia

UEFA NATIONS LEAGUE – PLAY OFF

27/03

00:00

Gibraltar - Latvia

Malta - Luxembourg

VĐQG ARGENTINA 2026 – ĐẤU BÙ VÒNG 6

27/03

07:00

Argentinos Juniors - Lanus

VĐQG URUGUAY 2026 – VÒNG 8

26/03

23:00

Racing Club Montevideo - CA Progreso

27/03

02:00

Danubio - Defensor Sporting

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

Giải tứ hùng CFA Team China 2026

25/03

14:00

U23 Việt Nam 1-1 U23 Triều Tiên

25/03

18:35

U23 Trung Quốc 2-2 U23 Thái Lan

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 12

26/03

05:00

D. Riestra - San Lorenzo

VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG 13

26/03

08:00

America de Cali - Llaneros

VĐQG URUGUAY 2025/26 – VÒNG 8

26/03

00:00

Albion FC 2-1 Montevideo Wanderers

26/03

03:00

CA Cerro 1-0 CA Juventud

26/03

06:30

Boston River - Penarol