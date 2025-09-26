Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 5

26/09

19:15

Hà Nội - Thanh Hóa

FPT Play, TV360+4

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 7

27/09

02:00

Girona - Espanyol

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 5

27/09

01:30

Bayern Munich - Werder Bremen

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 6

27/09

01:45

Strasbourg - Marseille

ON SPORTS NEWS

VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 7

27/09

01:00

Twente - Sittard

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 7

27/09

02:15

Benfica - Gil Vicente

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 7

27/09

00:00

Alanyaspor - Galatasaray

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 7

27/09

02:00

West Brom - Leicester

HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 7

27/09

01:30

Mirandes - Zaragoza

HẠNG 2 ITALIA 2025/26 – VÒNG 5

27/09

01:30

Catanzaro - Juve Stabia

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 10

27/09

05:00

Banfield - Club Union

Platense - San Martin

27/09

07:15

Central Cordoba - Tigre

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 4

26/09

22:35

Al Hazm - Al Ahli

26/09

22:40

Damac - Al Ettifaq

27/09

01:00

Al Ittihad - Al Nassr

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26 - Shoppe Cup

25/09

19:30

Nam Định 2-1 Svay Rieng

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 6

26/09  
00:30

CA Osasuna 1-1 Elche

SCTV 15

26/09  
02:30

Real Oviedo 1-3 Barcelona

SCTV 22

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

25/09  
23:45

Go Ahead Eagles 0-1 Steaua Bucharest

Lille 2-1 Brann

26/09  
02:00

Aston Villa 1-0 Bologna

Ferencvarosi 1-1 Viktoria Plzen

G.Rangers 0-1 Racing Genk

Red Bull Salzburg 0-1 Porto

Utrecht 0-1 Lyon

Stuttgart 2-1 Celta Vigo

Young Boys 1-4 Panathinaikos

COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/16

25/09 
 23:30

Genoa 3-1 Empoli

26/09 
 02:00

Torino 1-0 Pisa

COPA LIBERTADORES 2025/26 – TỨ KẾT

26/09  
05:00

Sao Paulo SP - LDU Quito

26/09  
07:30

Estudiantes La Plata - Flamengo

COPA SUDAMERICANA – TỨ KẾT

26/09  
07:30

Universidad de Chile - Alianza Lima

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 4

25/09  
22:10

Al Khaleej 0-1 Al Taawoun

25/09  
22:25

Al Shabab 1-2 Al Kholood

26/09  
01:00

Al Hilal 3-1 Al Okhdood