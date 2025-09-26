|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 5
|
26/09
19:15
|
Hà Nội - Thanh Hóa
|
FPT Play, TV360+4
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 7
|
27/09
02:00
|
Girona - Espanyol
|
SCTV 15
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 5
|
27/09
01:30
|
Bayern Munich - Werder Bremen
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 6
|
27/09
01:45
|
Strasbourg - Marseille
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 7
|
27/09
01:00
|
Twente - Sittard
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 7
|
27/09
02:15
|
Benfica - Gil Vicente
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 7
|
27/09
00:00
|
Alanyaspor - Galatasaray
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 7
|
27/09
02:00
|
West Brom - Leicester
|
HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 7
|
27/09
01:30
|
Mirandes - Zaragoza
|
HẠNG 2 ITALIA 2025/26 – VÒNG 5
|
27/09
01:30
|
Catanzaro - Juve Stabia
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 10
|
27/09
05:00
|
Banfield - Club Union
|
Platense - San Martin
|
27/09
07:15
|
Central Cordoba - Tigre
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 4
|
26/09
22:35
|
Al Hazm - Al Ahli
|
26/09
22:40
|
Damac - Al Ettifaq
|
27/09
01:00
|
Al Ittihad - Al Nassr
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26 - Shoppe Cup
|
25/09
19:30
|
Nam Định 2-1 Svay Rieng
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 6
|
26/09
|
CA Osasuna 1-1 Elche
|
SCTV 15
|
26/09
|
Real Oviedo 1-3 Barcelona
|
SCTV 22
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
25/09
|
Go Ahead Eagles 0-1 Steaua Bucharest
|
Lille 2-1 Brann
|
26/09
|
Aston Villa 1-0 Bologna
|
Ferencvarosi 1-1 Viktoria Plzen
|
G.Rangers 0-1 Racing Genk
|
Red Bull Salzburg 0-1 Porto
|
Utrecht 0-1 Lyon
|
Stuttgart 2-1 Celta Vigo
|
Young Boys 1-4 Panathinaikos
|
COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/16
|
25/09
|
Genoa 3-1 Empoli
|
26/09
|
Torino 1-0 Pisa
|
COPA LIBERTADORES 2025/26 – TỨ KẾT
|
26/09
|
Sao Paulo SP - LDU Quito
|
26/09
|
Estudiantes La Plata - Flamengo
|
COPA SUDAMERICANA – TỨ KẾT
|
26/09
|
Universidad de Chile - Alianza Lima
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 4
|
25/09
|
Al Khaleej 0-1 Al Taawoun
|
25/09
|
Al Shabab 1-2 Al Kholood
|
26/09
|
Al Hilal 3-1 Al Okhdood