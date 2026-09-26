Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

27/09  01:45

 CH Séc vs Croatia

Anh vs Tây Ban Nha

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

26/09  20:00

 Slovenia vs Scotland

27/09  01:45

 Bắc Macedonia vs Thụy Sĩ

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C

26/09  23:00

 Bulgaria vs Luxembourg

Quần Đảo Faroe vs Kazakhstan

Iceland vs Estonia

San Marino vs Phần Lan

27/09  01:45

Albania vs Belarus

Slovakia vs Moldova

LỊCH THI ĐẤU GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

27/09  03:30

Mỹ vs Peru

27/09  06:00

Canada vs Chile

27/09  08:00

Mexico vs Colombia

26/09  20:00

Nam Phi vs Guinea

SIÊU CÚP QUỐC TẾ ARGENTINA 2026 – CHUNG KẾT

27/09  02:00

Estudiantes vs Rosario

27/09  04:30

Goias vs Goianiense

FIFA ASEAN CUP 2026 - DIVISION 1

26/09  15:00

 Pakistan vs Thái Lan

26/09  19:30

 Việt Nam vs Philippines

BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG TỨ KẾT

26/09  13:00

 U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan

VTV6

26/09  17:30

 U23 Nhật Bản vs U23 Triều Tiên 

VTV6

ARABIAN GULF CUP 2026/27 – VÒNG BẢNG

26/09  22:55

Kuwait vs Iraq

27/09  01:00

Saudi Arabia vs Oman

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

26/09  01:45

 Italia 0-2 Bỉ

Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 Pháp

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

25/09  23:00

 Georgia 0-1 Bắc Ireland

26/09  01:45

 Hungary 0-1 Ukraine

Ba Lan 0-0 Bosnia

Thụy Điển 2-1 Romania

 UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C

25/09  23:00

 Armenia vs Latvia

26/09  01:45

 Montenegro 2-1 CH Síp

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

25/09  17:00

 Austrailia 1-1 Brazil

25/09  21:00

Ấn Độ 1-1 Panama

FIFA ASEAN CUP DIVISION 1 – 2026

25/09  16:00

 Bangladesh 0-3 Malaysia

25/09  20:00

 Indonesia 2-0 Singapore

BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – TỨ KẾT

25/09  12:00

 U23 Uzbekistan 3-0 U23 Saudi Arabia

25/09  17:30

 U23 Hàn Quốc 4-0 U23 Việt Nam

BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026 – TỨ KẾT

25/09  13:00

 Trung Quốc 1-0 Việt Nam

Triều Tiên 5-1 Đài Loan (Trung Quốc)

25/09  17:30

Nhật Bản 4-0 Philippines

Hàn Quốc 6-3 Uzbekistan