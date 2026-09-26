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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
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27/09 01:45
|CH Séc vs Croatia
|Anh vs Tây Ban Nha
|UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
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26/09 20:00
|Slovenia vs Scotland
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27/09 01:45
|Bắc Macedonia vs Thụy Sĩ
|UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C
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26/09 23:00
|Bulgaria vs Luxembourg
|Quần Đảo Faroe vs Kazakhstan
|Iceland vs Estonia
|San Marino vs Phần Lan
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27/09 01:45
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Albania vs Belarus
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Slovakia vs Moldova
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LỊCH THI ĐẤU GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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27/09 03:30
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Mỹ vs Peru
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27/09 06:00
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Canada vs Chile
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27/09 08:00
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Mexico vs Colombia
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26/09 20:00
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Nam Phi vs Guinea
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SIÊU CÚP QUỐC TẾ ARGENTINA 2026 – CHUNG KẾT
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27/09 02:00
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Estudiantes vs Rosario
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27/09 04:30
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Goias vs Goianiense
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FIFA ASEAN CUP 2026 - DIVISION 1
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26/09 15:00
|Pakistan vs Thái Lan
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26/09 19:30
|Việt Nam vs Philippines
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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – VÒNG TỨ KẾT
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26/09 13:00
|U23 Trung Quốc vs U23 Thái Lan
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VTV6
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26/09 17:30
|U23 Nhật Bản vs U23 Triều Tiên
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VTV6
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ARABIAN GULF CUP 2026/27 – VÒNG BẢNG
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26/09 22:55
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Kuwait vs Iraq
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27/09 01:00
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Saudi Arabia vs Oman
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NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
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26/09 01:45
|Italia 0-2 Bỉ
|Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 Pháp
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
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25/09 23:00
|Georgia 0-1 Bắc Ireland
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26/09 01:45
|Hungary 0-1 Ukraine
|Ba Lan 0-0 Bosnia
|Thụy Điển 2-1 Romania
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C
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25/09 23:00
|Armenia vs Latvia
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26/09 01:45
|Montenegro 2-1 CH Síp
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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25/09 17:00
|Austrailia 1-1 Brazil
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25/09 21:00
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Ấn Độ 1-1 Panama
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FIFA ASEAN CUP DIVISION 1 – 2026
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25/09 16:00
|Bangladesh 0-3 Malaysia
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25/09 20:00
|Indonesia 2-0 Singapore
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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – TỨ KẾT
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25/09 12:00
|U23 Uzbekistan 3-0 U23 Saudi Arabia
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25/09 17:30
|U23 Hàn Quốc 4-0 U23 Việt Nam
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BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026 – TỨ KẾT
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25/09 13:00
|Trung Quốc 1-0 Việt Nam
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Triều Tiên 5-1 Đài Loan (Trung Quốc)
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25/09 17:30
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Nhật Bản 4-0 Philippines
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Hàn Quốc 6-3 Uzbekistan