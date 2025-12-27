|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 18
|
27/12
19:30
|
Nottingham Forest - Manchester City
|
K+ SPORT 1
|
27/12
22:00
|
Arsenal - Brighton
|
K+ SPORT 1
|
Liverpool - Wolverhampton
|
K+ SPORT 2
|
Brentford - Bournemouth
|
K+ACTION
|
Burnley - Everton
|
K+LIFE
|
West Ham - Fulham
|
K+Live 1
|
28/12
00:30
|
Chelsea - Aston Villa
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 17
|
27/12
18:30
|
Parma - Fiorentina
|
ON FOOTBALL
|
27/12
21:00
|
Lecce - Como
|
ON FOOTBALL
|
Torino - Cagliari
|
28/12
00:00
|
Udinese - Lazio
|
ON FOOTBALL
|
28/12
02:45
|
Pisa - Juventus
|
ON FOOTBALL
|
28/12
01:30
|
Bari - Avellino
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 11
|
27/12
20:00
|
Al Qadsiah - Damac
|
27/12
21:50
|
Al Nassr - Al Okhdood
|
28/12
00:30
|
Al Ittihad - Al Shabab
|
AFCON 2025 – VÒNG BẢNG
|
27/12
19:30
|
Benin - Botswana
|
27/12
22:00
|
Senegal - CHDC Congo
|
28/12
00:30
|
Uganda - Tanzania
|
28/12
03:00
|
Nigeria - Tunisia
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 18
|
27/12
|
Manchester Utd 1-0 Newcastle
|
K+SPORT 1
|
AFCON CUP 2025 – VÒNG BẢNG
|
26/12
|
Angola 1-1 Zimbabwe
|
26/12
|
Ai Cập 1-0 South Africa
|
27/12
|
Zambia 0-0 Comoros
|
27/12
|
Ma Rốc 1-1 Mali
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 22
|
26/12
|
Birmingham 1-1 Derby
|
26/12
|
Millwall 0-0 Ipswich
|
26/12
|
Sheffield Wed 2-2 Hull
|
Portsmouth 1-1 QPR
|
Oxford Utd 2-1 Southampton
|
West Brom 1-2 Bristol City
|
Leicester 1-2 Watford
|
Stoke 0-0 Preston
|
Coventry 1-0 Swansea
|
Norwich 1-0 Charlton
|
Middlesbrough 0-0 Blackburn
|
27/12
|
Wrexham 5-3 Sheffield Utd
|
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 11
|
26/12
|
Al Fateh 2-1 Al Ahli
|
26/12
|
Al Kholood 0-2 Al Taawoun
|
27/12
|
Al Hilal 3-2 Al Khaleej