Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 3

28/08

19:15

Công an TP. Hồ Chí Minh - Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

28/08

19:15

Công an Hà Nội - Hà Nội FC

FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG LOẠI (PLAY OFF)

28/08  
22:00

KuPS - Midtjylland

28/08  
23:30

Sigma Olomouc - Malmo FF

29/08  
00:00

Samsunspor - Panathinaikos

29/08  
00:30

Ludogorets Razgrad - FK Shkendija

PAOK Thessaloniki - HNK Rijeka

29/08  
01:00

Dinamo Kiev (N) - Maccabi Tel Aviv

KRC Genk - Lech Poznan

Utrecht - HSK Zrinjski Mostar

Young Boys - Slovan Bratislava

29/08  
01:30

FCSB - Aberdeen

29/08  
02:00

Sporting Braga - Lincoln Red Imps FC

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 3

27/08

18:00

SHB Đà Nẵng 1-3 Ninh Bình

FPT Play

27/08

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0 Đông Á Thanh Hóa

FPT Play

27/08

18:00

Thép Xanh Nam Định 2-1 PVF-CAND

FPT Play

27/08

18:00

Hải Phòng 2-0 Sông Lam Nghệ An

FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI

27/08

23:45

FK Qarabag 2-3 Ferencvarosi

28/08

02:00

Benfica 1-0 Fenerbahce

Club Brugge 6-0 G.Rangers

FC Copenhagen 2-0 Basel

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI

27/08

23:30

AEK Larnaca 0-4 Brann

UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI

27/08

23:45

Riga 1-0 Sparta Prague

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/32

28/08

01:45

Everton 2-0 Mansfield

Fulham 2-0 Bristol City

Oxford Utd 0-6 Brighton

28/08

02:00

Grimsby 2-2 Manchester Utd (pen 12-11)

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 2

28/08

02:00

Celta Vigo 1-1 Real Betis

SCTV 17

CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/32

28/08

01:45

Wehen Wiesbaden 2-3 Bayern Munich

CÚP QG BRAZIL 2025 – TỨ KẾT

28/08

05:30

Atletico Mineiro 0-2 Cruzeiro

28/08

07:30

Atl Paranaense 0-1 Corinthians

Vasco da Gama 1-1 Botafogo

CONCACAF LEAGUES CUP 2025

28/08

07:30

Inter Miami 3-1 Orlando City

28/08

09:45

L.A Galaxy - Seattle Sounders

CÚP QG HÀN QUỐC 2025 – BÁN KẾT

27/08

17:30

Gangwon FC 1-2 Jeonbuk Hyundai

Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan