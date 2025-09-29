Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 6

28/09
20:00

 Aston Villa 3-1 Fulham

K+ SPORT 1

28/09
22:30

 Newcastle 1-2 Arsenal

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 7

28/09
19:00

 Rayo Vallecano 0-1 Sevilla

SCTV 15

28/09
21:15

 Elche 2-1 Celta Vigo

SCTV 22

28/09
23:30

 Barcelona 2-1 Real Sociedad

SCTV 15

29/09
02:00

 Real Betis 2-1 Osasuna

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 5

28/09
17:30

 Sassuolo 3-1 Udinese

ON FOOTBALL

28/09
20:00

 Roma 2-0 Verona

ON Sports+

 Pisa 0-0 Fiorentina

ON FOOTBALL

28/09
23:00

 Lecce 2-2 Bologna

ON FOOTBALL

29/09
01:45

 AC Milan 2-1 Napoli

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 5

28/09
20:30

 Freiburg 1-1 Hoffenheim

TV 360

  Cologne 1-2 Stuttgart

TV 360

28/09
23:30

 Union Berlin 0-0 Hamburg SV

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 6

28/09
20:00

 Nice 1-1 Paris

ON SPORTS NEWS

28/09
22:15

 Angers 0-1 Brestois

 Lille 0-1 Lyon

ON SPORTS NEWS

 Metz 0-0 Le Havre

ON Sports

29/09
01:45

 Rennes 0-0 Lens

ON SPORTS NEWS

 