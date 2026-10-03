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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – TRANH HCĐ
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03/10 13:00
|U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan
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VTV6
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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – CHUNG KẾT
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03/10 17:30
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U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc
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VTV6
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FIFA ASEAN CUP 2026 – CHUNG KẾT HẠNG HAI
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03/10 17:00
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Hong Kong (Trung Quốc) vs Campuchia
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FPT Play, TV360
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
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03/10 23:00
|Croatia vs Anh
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04/10 01:45
|Tây Ban Nha vs CH Séc
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
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04/10 01:45
|Bắc Macedonia vs Scotland
|Thụy Si vs Slovenia
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C
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03/10 20:00
|Phần Lan vs Albania
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03/10 23:00
|Belarus vs San Marino
|Estonia vs Luxembourg
|Iceland vs Bulgaria
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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03/10 21:00
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Ấn Độ vs Brazil
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04/10 01:00
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Canada vs Peru
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04/10 02:00
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Bờ Biển Ngà vs Cameroon
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04/10 07:00
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Argentina vs Burkina Faso
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04/10 09:00
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Mỹ vs Mexico
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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BÓNG ĐÁ NỮ ASIAD 2026
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02/10 13:00
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Trung Quốc 0-1 Hàn Quốc
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VTV6
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02/10 17:30
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Nhật Bản 2-2 Triều Tiên (pen 5-3)
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VTV6
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FIFA ASEAN CUP 2026 – VÒNG BẢNG
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02/10 16:00
|Thái Lan 1-2 Philippines
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FPT Play, TV360
|Việt Nam 4-2 Pakistan
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FPT Play, TV360
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
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03/10 01:45
|Bỉ 3-0 Thổ Nhĩ kỳ
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TV360
|Pháp 1-1 Italia
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TV360
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
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03/10 01:45
|Bosnia 1-1 Thụy Điển
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TV360
|Hungary 1-0 Georgia
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TV360
|Ba Lan 6-0 Romania
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TV360
|Ukraine 0-3 Bắc Ireland
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TV360
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C
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02/10 21:00
|Kazakhstan 1-2 Moldova
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TV360
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02/10 23:00
|Đảo Sip 2-0 Armenia
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TV360
|Latvia 1-2 Montenegro
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TV360
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03/10 01:45
|Đảo Faroe 1-1 Slovakia
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TV360
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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02/10 18:00
|Hàn Quốc vs Venezuela
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02/10 21:00
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Colombia vs Paraguay