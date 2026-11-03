Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

04/11  00:45

 Galatasaray vs Stuttgart

TV360, On Football
Shakhtar Donetsk vs Sporting Lisbon

TV360, On Sports +

04/11  03:00

 Atletico Madrid vs Bayern Munich

TV360
Barcelona vs Aston Villa

TV360, On Football
Bodo Glimt vs Lille

TV360, On Sports News
Feyenoord vs Inter Milan

TV360, On Sports +
LASK Linz vs Slovan Bratislava

On Sports
MU vs AS Roma

TV360
Villarreal vs PSG

TV360

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

03/11   14:45

Newcastle Jets vs Shanghai Port

03/11   17:00

Jeonbuk vs Johor DT

Kashiwa Reysol vs Daejeon

Vissel Kobe vs Ratchaburi

03/11   19:15

 CAHN vs Kyoto

TV360

Port MTI FC vs Beijing Guoan

03/11   23:00

Esteghlal FC vs Shamal

04/11   01:15

 Al Hilal vs Shabab Al Ahli Dubai

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 9

03/11  03:00

 Newcastle 0-1 Everton

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 11

03/11  03:00

 Deportivo 2-1 Osasuna

On Football

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 10

03/11  00:30

 Sassuolo 2-4 Fiorentina

MyTV

03/11  02:45

 Atalanta 0-3 Parma

MyTV

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 9

03/11  02:45

 Lorient 0-2 Brest

ON Sports+

AFC Champions League Elite 2026/27 - Vòng phân hạng

02/11  20:45

 Pakhtakor Tashkent 2-6 Al Nassr

02/11   23:00

 Al Sadd 0-0 Al Ahli SC

Al Wasl 4-3 Al Quwa Al Jawiya

Tractor 2-2 Neftchi Fargona

03/11   01:15

 Al Gharafa 0-5 Al Qadsiah

Al Ittihad 1-4 Al Ain

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