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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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04/11 00:45
|Galatasaray vs Stuttgart
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TV360, On Football
|Shakhtar Donetsk vs Sporting Lisbon
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TV360, On Sports +
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04/11 03:00
|Atletico Madrid vs Bayern Munich
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TV360
|Barcelona vs Aston Villa
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TV360, On Football
|Bodo Glimt vs Lille
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TV360, On Sports News
|Feyenoord vs Inter Milan
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TV360, On Sports +
|LASK Linz vs Slovan Bratislava
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On Sports
|MU vs AS Roma
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TV360
|Villarreal vs PSG
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TV360
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AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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03/11 14:45
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Newcastle Jets vs Shanghai Port
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03/11 17:00
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Jeonbuk vs Johor DT
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Kashiwa Reysol vs Daejeon
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Vissel Kobe vs Ratchaburi
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03/11 19:15
|CAHN vs Kyoto
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TV360
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Port MTI FC vs Beijing Guoan
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03/11 23:00
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Esteghlal FC vs Shamal
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04/11 01:15
|Al Hilal vs Shabab Al Ahli Dubai
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 9
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03/11 03:00
|Newcastle 0-1 Everton
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 11
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03/11 03:00
|Deportivo 2-1 Osasuna
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On Football
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 10
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03/11 00:30
|Sassuolo 2-4 Fiorentina
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MyTV
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03/11 02:45
|Atalanta 0-3 Parma
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MyTV
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 9
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03/11 02:45
|Lorient 0-2 Brest
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ON Sports+
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AFC Champions League Elite 2026/27 - Vòng phân hạng
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02/11 20:45
|Pakhtakor Tashkent 2-6 Al Nassr
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02/11 23:00
|Al Sadd 0-0 Al Ahli SC
|Al Wasl 4-3 Al Quwa Al Jawiya
|Tractor 2-2 Neftchi Fargona
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03/11 01:15
|Al Gharafa 0-5 Al Qadsiah
|Al Ittihad 1-4 Al Ain
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