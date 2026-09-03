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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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VÒNG LOẠI U20 CHÂU Á 2027 - BẢNG C
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03/09 16:00
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U20 Iran vs U20 Triều Tiên
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TV360
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03/09 19:00
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U20 Việt Nam vs U20 Palestine
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TV360
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – ĐẤU SỚM VÒNG 6
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04/09 02:00
|Sociedad vs Celta Vigo
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SCTV15, On Football
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 3
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04/09 01:45
|Toulouse vs Lille
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On Sports News
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COPPA ITALIA 2026/27 – VÒNG 1/16
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03/09 23:00
|Palermo vs Mantova
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04/09 02:00
|Cagliari vs Verona
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VĐQG THỤY ĐIỂN 2026/27 – VÒNG 10
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04/09 00:00
|Mjallby vs Djurgardens
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VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 3
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04/09 01:00
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Copenhagen vs Nordsjaelland
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VĐQG SCOTLAND 2026/27 – VÒNG 5
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04/09 01:45
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Hibernian vs Heart
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NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
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COPPA ITALIA 2026/27 – VÒNG 1/16
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02/09 20:00
|Sassuolo 1-1 Frosinone (pen 4-3)
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02/09 23:00
|Udinese 2-1 Venezia
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CÚP QG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1/32
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03/09 01:45
|Osnabruck 1-4 Bayern Munich
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VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – ĐẤU BÙ VÒNG 3
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03/09 01:00
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AGF Aarhus 0-2 Midtjylland
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HẠNG NHẤT ANH 2026/27 – VÒNG 4
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03/09 01:45
|Millwall 0-2 Wrexham
|West Brom 1-1 Charlton
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QPR 2-1 Cardiff City
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03/09 02:00
|Burnley 1-1 Middlesbrough
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