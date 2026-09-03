Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI U20 CHÂU Á 2027 - BẢNG C

03/09  16:00

U20 Iran vs U20 Triều Tiên

TV360

03/09  19:00

U20 Việt Nam vs U20 Palestine

TV360

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – ĐẤU SỚM VÒNG 6

04/09  02:00

 Sociedad vs Celta Vigo

SCTV15, On Football

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 3

04/09  01:45

 Toulouse vs Lille

On Sports News

COPPA ITALIA 2026/27 – VÒNG 1/16

03/09  23:00

 Palermo vs Mantova

04/09  02:00

 Cagliari vs Verona

VĐQG THỤY ĐIỂN 2026/27 – VÒNG 10

04/09  00:00

 Mjallby vs Djurgardens

VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – VÒNG 3

04/09  01:00

Copenhagen vs Nordsjaelland

VĐQG SCOTLAND 2026/27 – VÒNG 5

04/09  01:45

Hibernian vs Heart

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

COPPA ITALIA 2026/27 – VÒNG 1/16

02/09  20:00

 Sassuolo 1-1 Frosinone (pen 4-3)

02/09  23:00

 Udinese 2-1 Venezia

CÚP QG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 1/32

03/09  01:45

 Osnabruck 1-4 Bayern Munich

VĐQG ĐAN MẠCH 2026/27 – ĐẤU BÙ VÒNG 3

03/09  01:00

AGF Aarhus 0-2 Midtjylland

HẠNG NHẤT ANH 2026/27 – VÒNG 4

03/09  01:45

 Millwall 0-2 Wrexham

West Brom 1-1 Charlton

QPR 2-1 Cardiff City

03/09  02:00

 Burnley 1-1 Middlesbrough