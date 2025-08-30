Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 30/8/2025

V-League 2025/26 - Vòng 3
18:30 Thể Công Viettel - Becamex TP. Hồ Chí Minh FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 3
18:30 Chelsea - Fulham K+Sport1
21:00 Man United - Burnley K+Sport1
21:00 Tottenham - Bournemouth K+Action
21:00 Sunderland - Brentford K+Cine
21:00 Wolves - Everton K+Sport2
23:30 Leeds United - Newcastle K+Sport1
La Liga 2025/26 - Vòng 3
22:00 Alaves - Atletico SCTV15
00:00 31/08 Real Oviedo - Sociedad SCTV22
00:30 31/08 Girona - Sevilla SCTV15
02:30 31/08 Real Madrid - Mallorca SCTV22
Serie A 2025/26 - Vòng 2
23:30 Parma - Atalanta ON Football
23:30 Bologna - Como 1907 On Sports+
01:45 31/08 Pisa - AS Roma On Sports+
01:45 31/08 Napoli - Cagliari ON Football
Bundesliga 2025/26 - Vòng 2
20:30 Bremen - Leverkusen TV360
20:30 Hoffenheim - E.Frankfurt TV360
20:30 Stuttgart - Borussia M'gladbach TV360
20:30 RB Leipzig - FC Heidenheim TV360
23:30 Augsburg - Bayern Munich TV360
Ligue 1 2025/26 - Vòng 3
22:00 Lorient - Lille On Sport News
00:00 31/08 Nantes - Auxerre On Sport News
02:05 31/08 Toulouse - Paris Saint-Germain On Sport News

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 2

29/08

23:30

Cremonese 3-2 Sassuolo

ON FOOTBALL

30/08

01:45

Lecce 0-2 AC Milan

ON FOOTBALL

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 3

30/08

00:30

Elche 2-0 Levante

SCTV 15

30/08

02:30

Valencia 3-0 Getafe

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 2

30/08

01:30

Hamburg 0-2 St. Pauli

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 3

30/08

01:45

Lens 3-1 Brest

ON SPORTS NEWS

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 4

30/08

02:00

Leicester 2-0 Birmingham

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 1

29/08

22:50

Al Hilal 2-0 Al Riyadh

30/08

01:00

Al Shabab 1-4 Al Khaleej

Al Taawoun 0-5 Al Nassr

Highlights nữ Việt Nam 3-1 Thái Lan