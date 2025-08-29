Lịch thi đấu bóng chuyền nữ Giải vô địch thế giới 2025 hôm nay ngày 29/8 - Vòng 1/8

Ngày

Giờ

Vòng

Cặp đấu

Trực tiếp

29/08

17h00

1/8

Hà Lan

Serbia

29/08

20h30

1/8

Nhật Bản

Thái Lan

30/08

17h00

1/8

Italia

Đức

30/08

20h30

1/8

Ba Lan

Bỉ

31/08

17h00

1/8

Brazil

CH Dominica

31/08

20h30

1/8

Trung Quốc

Pháp

01/09

17h00

1/8

Mỹ

Canada

01/09

20h30

1/8

Thổ Nhĩ Kỳ

Slovenia