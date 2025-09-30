Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG

30/09

23:45

Atalanta - Club Brugge

TV 360

Kairat Almaty - Real Madrid

TV 360

01/10

02:00

AEP Paphos - Bayern Munich

TV 360

Atletico Madrid - E.Frankfurt

TV 360

Bodo Glimt - Tottenham

TV 360

Inter Milan - Slavia Prague

TV 360

Marseille - Ajax

TV 360

Chelsea - Benfica

TV 360

Galatasaray - Liverpool

TV 360

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 8

01/10

01:45

Birmingham - Sheffield Wed

Blackburn - Swansea

Bristol City - Ipswich

Hull City - Preston

Leicester - Wrexham

Middlesbrough - Stoke

Sheffield Utd - Southampton

01/10

02:00

Derby - Charlton

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 10

01/10

05:00

Newells Old Boys - Estudiantes

VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 26

01/10

07:30

Atletico Mineiro - Juventude

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025

01/10

06:30

Inter Miami - Chicago Fire

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 6

30/09
02:00

 Everton 1-1 West Ham

K+ SPORT 1

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 5

29/09
23:30

 Parma 2-1 Torino

ON FOOTBALL

30/09
01:45

 Genoa 0-3 Lazio

ON FOOTBALL

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 7

01/10
02:00

 Valencia - Real Oviedo

SCTV 15

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 7

30/09
02:00

 Arouca 0-4 Porto

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 10

30/09
00:00

 Besiktas 3-1 Kocaelispor

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 10

30/09
01:30

 Barracas Central 1-1 Belgrano

30/09
06:00

 Velez Sarsfield - Atletico Tucuman

VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 25

30/09
06:00

 Sao Paulo - Ceara

 