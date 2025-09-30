|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
30/09
23:45
|
Atalanta - Club Brugge
|
TV 360
|
Kairat Almaty - Real Madrid
|
TV 360
|
01/10
02:00
|
AEP Paphos - Bayern Munich
|
TV 360
|
Atletico Madrid - E.Frankfurt
|
TV 360
|
Bodo Glimt - Tottenham
|
TV 360
|
Inter Milan - Slavia Prague
|
TV 360
|
Marseille - Ajax
|
TV 360
|
Chelsea - Benfica
|
TV 360
|
Galatasaray - Liverpool
|
TV 360
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 8
|
01/10
01:45
|
Birmingham - Sheffield Wed
|
Blackburn - Swansea
|
Bristol City - Ipswich
|
Hull City - Preston
|
Leicester - Wrexham
|
Middlesbrough - Stoke
|
Sheffield Utd - Southampton
|
01/10
02:00
|
Derby - Charlton
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 10
|
01/10
05:00
|
Newells Old Boys - Estudiantes
|
VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 26
|
01/10
07:30
|
Atletico Mineiro - Juventude
|
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2025
|
01/10
06:30
|
Inter Miami - Chicago Fire
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 6
|
30/09
|
Everton 1-1 West Ham
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 5
|
29/09
|
Parma 2-1 Torino
|
ON FOOTBALL
|
30/09
|
Genoa 0-3 Lazio
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 7
|
01/10
|
Valencia - Real Oviedo
|
SCTV 15
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 7
|
30/09
|
Arouca 0-4 Porto
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 10
|
30/09
|
Besiktas 3-1 Kocaelispor
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 10
|
30/09
|
Barracas Central 1-1 Belgrano
|
30/09
|
Velez Sarsfield - Atletico Tucuman
|
VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 25
|
30/09
|
Sao Paulo - Ceara