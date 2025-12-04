|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
BÓNG ĐÁ NỮ SEA GAMES 33 - VÒNG BẢNG
|
04/12
18:30
|
Thái Lan - Indonesia
|
FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 14
|
05/12
03:00
|
Manchester Utd - West Ham
|
K+SPORT 1
|
COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/8
|
05/12
00:00
|
Bologna - Parma
|
05/12
03:00
|
Lazio - AC Milan
|
CÚP QG ĐAN MẠCH 2025/26 – TỨ KẾT
|
05/12
01:00
|
Midtjylland - Nordsjaelland
|
CÚP QG BỈ 2025/26 – VÒNG 1/8
|
05/12
02:30
|
KRC Genk - Anderlecht
|
Royal Charleroi - KV Mechelen
|
VĐQG BULGARIA 2025/26 – VÒNG 18
|
04/12
18:00
|
Dobrudzha Dobrich - Ludogorets Razgrad
|
04/12
20:30
|
Botev Vratsa - Spartak Varna
|
04/12
23:00
|
Slavia Sofia - Levski Sofia
|
HẠNG 2 ITALIA 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 10
|
05/12
01:30
|
Juve Stabia - Bari
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
BÓNG ĐÁ NAM SEA GAMES 33 - VÒNG BẢNG
|
03/12
16:00
|
VTV2, FPT Play
|
03/12
19:00
|
U22 Thái Lan 6-1 U22 Timor Leste
|
VTV Cần Thơ, FPT Play
|
ASEAN CUP CHAMPIONSHIP - Shopee Cup 2025/26
|
03/12
19:00
|
Buriram Utd 1-1 Công An Hà Nội
|
FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 14
|
04/12
02:30
|
Arsenal 2-0 Brentford
|
K+SPORT 1
|
Brighton 3-4 Aston Villa
|
K+LIFE
|
Burnley 0-1 Crystal Palace
|
K+Live 1
|
Wolverhampton0 1- Nottingham Forest
|
K+Live 2
|
04/12
03:15
|
Leeds 3-1 Chelsea
|
K+ACTION
|
Liverpool 1-1 Sunderland
|
K+SPORT 2
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 19
|
04/12
01:00
|
Ath.Bilbao 0-3 Real Madrid
|
COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/8
|
03/12
21:00
|
Atalanta 4-0 Genoa
|
04/12
00:00
|
Napoli 1-1 Cagliari (pen 9-8)
|
04/12
03:00
|
Inter Milan - Venezia
|
CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/8
|
04/12
00:00
|
Bochum 0-2 Stuttgart
|
Freiburg 2-0 Darmstadt
|
04/12
02:45
|
Hamburg 1-1 Holstein Kiel
|
Union Berlin 2-3 Bayern Munich