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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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FIFA ASEAN CUP 2026– VÔ ĐỊCH
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05/10 20:00
|Indonesia vs Thái Lan
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FPT Play, TV360
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FIFA ASEAN CUP 2026 – TRANH HẠNG BA
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05/10 16:00
|Malaysia vs Việt Nam
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FPT Play, TV360
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
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06/10 01:45
|Pháp vs Bỉ
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TV360
|Italia vs Thổ Nhĩ Kỳ
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TV360
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
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06/10 01:45
|Bosnia vs Ba Lan
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TV360
|Bắc Ireland vs Georgia
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TV360
|Romania vs Thụy Điển
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TV360
|Ukraine vs Hungary
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TV360
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C
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05/10 23:00
|CH Síp vs Latvia
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06/10 01:45
|Montenegro vs Armenia
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
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05/10 01:45
|Hy Lạp 0-0 Đức
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TV360
|Hà Lan 2-1 Serbia
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TV360
|Bồ Đào Nha 2-1 Na Uy
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TV360
|Xứ Wales 0-1 Đan Mạch
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TV360
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
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04/10 23:00
|Kosovo 1-1 Áo
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05/10 01:45
|Ireland 1-1 Israel
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE D
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04/10 20:00
|Azerbaijan 1-0 Lithuania
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04/10 23:00
|Malta 1-0 Andorra
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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04/10 19:00
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Kyrgyzstan 3-1 Lebanon
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05/10 01:00
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Ai Cập 0-1 Nam Phi
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – TRANH HCĐ
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03/10 13:00
|U23 Trung Quốc 2-2 U23 Uzbekistan (pen 4-3)
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VTV6
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BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – CHUNG KẾT
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03/10 17:30
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U23 Nhật Bản 0-1 U23 Hàn Quốc
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VTV6
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FIFA ASEAN CUP 2026 – CHUNG KẾT HẠNG HAI
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03/10 17:00
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Hong Kong (Trung Quốc) 2-0 Campuchia
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FPT Play, TV360
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
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03/10 23:00
|Croatia 0-7 Anh
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04/10 01:45
|Tây Ban Nha 3-1 CH Séc
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
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04/10 01:45
|Bắc Macedonia 0-2 Scotland
|Thụy Si 2-1 Slovenia
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C
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03/10 20:00
|Phần Lan 2-1 Albania
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03/10 23:00
|Belarus 4-0 San Marino
|Estonia 1-0 Luxembourg
|Iceland 3-0 Bulgaria
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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03/10 21:00
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Ấn Độ 0-4 Brazil
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04/10 01:00
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Canada 2-0 Peru
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04/10 02:00
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Bờ Biển Ngà 0-1 Cameroon
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04/10 07:00
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Argentina vs Burkina Faso
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04/10 09:00
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Mỹ vs Mexico