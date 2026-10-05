Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

FIFA ASEAN CUP 2026– VÔ ĐỊCH

05/10  20:00

 Indonesia vs Thái Lan

FPT Play, TV360

FIFA ASEAN CUP 2026 – TRANH HẠNG BA

05/10  16:00

 Malaysia vs Việt Nam

FPT Play, TV360

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

06/10  01:45

 Pháp vs Bỉ

TV360
Italia vs Thổ Nhĩ Kỳ

TV360

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

06/10  01:45

 Bosnia vs Ba Lan

TV360
Bắc Ireland vs Georgia

TV360
Romania vs Thụy Điển

TV360
Ukraine vs Hungary

TV360

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C

05/10  23:00

 CH Síp vs Latvia

06/10  01:45

 Montenegro vs Armenia

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

05/10  01:45

 Hy Lạp 0-0 Đức

TV360
Hà Lan 2-1 Serbia

TV360
Bồ Đào Nha 2-1 Na Uy

TV360
Xứ Wales 0-1 Đan Mạch

TV360

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

04/10  23:00

 Kosovo 1-1 Áo

05/10  01:45

 Ireland 1-1 Israel

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE D

04/10  20:00

 Azerbaijan 1-0 Lithuania

04/10  23:00

 Malta 1-0 Andorra

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

04/10  19:00

Kyrgyzstan 3-1 Lebanon

05/10  01:00

Ai Cập 0-1 Nam Phi

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – TRANH HCĐ

03/10  13:00

 U23 Trung Quốc 2-2 U23 Uzbekistan (pen 4-3)

VTV6

BÓNG ĐÁ NAM ASIAD 2026 – CHUNG KẾT

03/10  17:30

U23 Nhật Bản 0-1 U23 Hàn Quốc

VTV6

FIFA ASEAN CUP 2026 – CHUNG KẾT HẠNG HAI

03/10  17:00

Hong Kong (Trung Quốc) 2-0 Campuchia

FPT Play, TV360

 UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

03/10  23:00

 Croatia 0-7 Anh

04/10  01:45

 Tây Ban Nha 3-1 CH Séc

 UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

04/10  01:45

 Bắc Macedonia 0-2 Scotland

Thụy Si 2-1 Slovenia

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C

03/10  20:00

 Phần Lan 2-1 Albania

03/10  23:00

 Belarus 4-0 San Marino

Estonia 1-0 Luxembourg

Iceland 3-0 Bulgaria

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

03/10  21:00

Ấn Độ 0-4 Brazil

04/10  01:00

Canada 2-0 Peru

04/10  02:00

Bờ Biển Ngà 0-1 Cameroon

04/10  07:00

Argentina vs Burkina Faso

04/10  09:00

Mỹ vs Mexico

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn