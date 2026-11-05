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Lịch thi đấu bóng hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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06/11 00:45
|AC Milan vs Ferencvarosi
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On Football
|Crystal Palace vs Hoffenheim
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On Sports News
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Levski Sofia vs Jagiellonia
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Lillestrom vs Viktoria Plzen
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NEC Nijmegen vs Omonia Nicosia
|Sociedad vs Lyon
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Anderlecht vs Salzburg
|Sparta Praha vs Bournemouth
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On Sports +
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06/11 03:00
|AZ Alkmaar vs Juventus
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On Football
|Leverkusen vs Marseille
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On Sports +
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Benfica vs Lech Poznan
|Celta Vigo vs Saint Gilloise
|Celtic vs Besiktas
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On Sports News
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H.Beer Sheva vs OFI Crete
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Torreense vs Ararat Armenia
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Sturm Graz vs NK Celje
|Sunderland vs Dinamo Zagreb
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On Sports +
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CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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06/11 00:45
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AGF Aarhus vs Braga
|Atalanta vs Kairat Almaty
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Crvena Zvezda vs Inter Escaldes
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KuPS vs KAA Gent
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Lincoln Red vs Hajduk Split
|Midtjylland vs Ajax
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Mjallby vs Borac Banja Luka
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Thun vs Heart
|Trabzonspor vs Freiburg
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06/11 03:00
|Monaco vs Nordsjaelland
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Uni.Craiova vs Egnatia Rrogozhine
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Copenhagen vs Iberia
|Getafe vs Brighton
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Lugano vs Kauno Zalgiris
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Panathinaikos vs CSKA Sofia
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Riga FC vs FK Jablonec
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Sint Truidense vs Brann
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Twente vs Pafos FC
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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05/11 00:45
|AEK Athens 2-3 Real Madrid
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TV360
|Fenerbahce 3-2 Liverpool
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TV360
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05/11 03:00
|Dortmund 2-1 Real Betis
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TV360, On Sports
|FC Porto 4-1 Napoli
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TV360, On Sports News
|PSV Eindhoven 1-2 Club Brugge
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TV360, On Sports +
|RB Leipzig 2-3 Man City
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TV360, On Football
|Lens 1-9 Como
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TV360
|Slavia Praha 1-2 Arsenal
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TV360
|Viking 4-1 Sabah Baku
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TV360
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UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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04/11 22:30
|Rennes 0-0 Olympiacos
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TV360
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AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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04/11 17:00
|Pohang 3-3 Gamba Osaka
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TV360
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04/11 19:15
|Buriram 0-0 Kashima Antlers
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TV360
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AFC CHAMPIONS LEAGUE 2 2026/27 – VÒNG BẢNG
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04/11 14:45
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Melbourne Victory 1-2 Persib Bandung
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04/11 17:00
|FC Seoul 3-0 Thể Công
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TV360
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04/11 20:45
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Arkadag 1-0 Gol Gohar
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04/11 23:00
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Al Kuwait 2-3 Nasaf Qarshi
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Al Rayyan 2-0 Al Nahda
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Al Wahda 1-2 Al Khalidiyah
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05/11 01:15
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Al Muharraq 0-3 Al Jazira
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Al Taawon 3-1 Al Faisaly Amman