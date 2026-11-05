Lịch thi đấu bóng hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

06/11  00:45

 AC Milan vs Ferencvarosi

On Football
Crystal Palace vs Hoffenheim

On Sports News

Levski Sofia vs Jagiellonia

Lillestrom vs Viktoria Plzen

NEC Nijmegen vs Omonia Nicosia

Sociedad vs Lyon

Anderlecht vs Salzburg

Sparta Praha vs Bournemouth

On Sports +

06/11  03:00

 AZ Alkmaar vs Juventus

On Football
Leverkusen vs Marseille

On Sports +

Benfica vs Lech Poznan

Celta Vigo vs Saint Gilloise

Celtic vs Besiktas

On Sports News

H.Beer Sheva vs OFI Crete

Torreense vs Ararat Armenia

Sturm Graz vs NK Celje

Sunderland vs Dinamo Zagreb

On Sports +

CONFERENCE LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

06/11  00:45

AGF Aarhus vs Braga

Atalanta vs Kairat Almaty

Crvena Zvezda vs Inter Escaldes

KuPS vs KAA Gent

Lincoln Red vs Hajduk Split

Midtjylland vs Ajax

Mjallby vs Borac Banja Luka

Thun vs Heart

Trabzonspor vs Freiburg

06/11  03:00

 Monaco vs Nordsjaelland

Uni.Craiova vs Egnatia Rrogozhine

Copenhagen vs Iberia

Getafe vs Brighton

Lugano vs Kauno Zalgiris

Panathinaikos vs CSKA Sofia

Riga FC vs FK Jablonec

Sint Truidense vs Brann

Twente vs Pafos FC

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

05/11  00:45

 AEK Athens 2-3 Real Madrid

TV360
Fenerbahce 3-2 Liverpool

TV360

05/11  03:00

 Dortmund 2-1 Real Betis

TV360, On Sports
FC Porto 4-1 Napoli

TV360, On Sports News
PSV Eindhoven 1-2 Club Brugge

TV360, On Sports +
RB Leipzig 2-3 Man City

TV360, On Football
Lens 1-9 Como

TV360
Slavia Praha 1-2 Arsenal

TV360
Viking 4-1 Sabah Baku

TV360

UEFA EUROPA LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

04/11  22:30

 Rennes 0-0 Olympiacos

TV360

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

04/11   17:00

 Pohang 3-3 Gamba Osaka

TV360

04/11   19:15

 Buriram 0-0 Kashima Antlers

TV360

AFC CHAMPIONS LEAGUE 2 2026/27 – VÒNG BẢNG

04/11   14:45

Melbourne Victory 1-2 Persib Bandung

04/11   17:00

 FC Seoul 3-0 Thể Công

TV360

04/11   20:45

Arkadag 1-0 Gol Gohar

04/11   23:00

Al Kuwait 2-3 Nasaf Qarshi

Al Rayyan 2-0 Al Nahda

Al Wahda 1-2 Al Khalidiyah

05/11   01:15

Al Muharraq 0-3 Al Jazira

Al Taawon 3-1 Al Faisaly Amman

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay được cập nhật liên tục, bao gồm các giải trong nước và quốc tế như V.League, Ngoại hạng Anh, Champions League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 và các giải đấu của đội tuyển Việt Nam.
Người hâm mộ dễ dàng tra cứu lịch thi đấu, giờ bóng lăn theo giờ Việt Nam, cặp đấu, sân vận động và kênh phát sóng trực tiếp. Thông tin được cập nhật hằng ngày, giúp độc giả không bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn, các cuộc đại chiến và sự kiện bóng đá đáng chú ý.

Xem LPBank V.League 1 2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn  