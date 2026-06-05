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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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TRỰC TIẾP
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GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026
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05/06
16:00
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U19 Brunei vs U19 Malaysia
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TV360
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05/06
20:00
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U19 Singapore vs U19 Thái Lan
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TV360
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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05/06
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Singapore - Trung Quốc
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05/06
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Thái Lan - Kuwait
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05/06
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Tajikistan - Ấn Độ
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05/06
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Slovakia - Montenegro
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06/06
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San Marino - Bangladesh
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Moldova - Bulgaria
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Nga - Burkina Faso
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06/06
|
Hungary - Phần Lan
|
06/06
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Azerbaijan (N) - Malta
|
06/06
|
Canada - Ireland
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026
|
04/06
16:00
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U19 Việt Nam 5-0 U19 Myanmar
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TV360
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04/06
20:00
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U19 Timor Leste 0-3 U19 Indonesia
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TV360
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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04/06
23:00
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Slovenia 1-1 Đảo Síp
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Bắc Ireland 1-0 Guinea
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05/06
00:00
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Thụy Điển 2-2 Hy Lạp
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Andorra 2-2 Liechtenstein
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05/06
02:00
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Tây Ban Nha 1-1 Iraq
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05/06
02:10
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Pháp 1-2 Bờ Biển Ngà
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05/06
07:00
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CH Czech - Guatemala
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05/06
09:00
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Mexico - Serbia