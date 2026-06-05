Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026

05/06

16:00

U19 Brunei vs U19 Malaysia

TV360

05/06

20:00

U19 Singapore vs U19 Thái Lan

TV360

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

05/06  
18:30

Singapore - Trung Quốc

05/06  
19:30

Thái Lan - Kuwait

05/06 
 22:00

Tajikistan - Ấn Độ

05/06  
22:30

Slovakia - Montenegro

06/06 
00:00

San Marino - Bangladesh

Moldova - Bulgaria

Nga - Burkina Faso

06/06 
00:45

Hungary - Phần Lan

06/06 
01:00

Azerbaijan (N) - Malta

06/06 
06:30

Canada - Ireland

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIẢI VÔ ĐỊCH U19 ĐÔNG NAM Á 2026

04/06

16:00

U19 Việt Nam 5-0 U19 Myanmar

TV360

04/06

20:00

U19 Timor Leste 0-3 U19 Indonesia

TV360

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

04/06

23:00

Slovenia 1-1 Đảo Síp

Bắc Ireland 1-0 Guinea

05/06

00:00

Thụy Điển 2-2 Hy Lạp

Andorra 2-2 Liechtenstein

05/06

02:00

Tây Ban Nha 1-1 Iraq

05/06

02:10

Pháp 1-2 Bờ Biển Ngà

05/06

07:00

CH Czech - Guatemala

05/06

09:00

Mexico - Serbia