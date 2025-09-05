Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
Vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu
01:45 06/09 Quần đảo Faroe - Croatia  
01:45 06/09 Ukraine - Pháp TV360+4
01:45 06/09 Hy Lạp - Belarus  
01:45 06/09 Ai-xơ-len - Azerbaijan  
01:45 06/09 Moldova - Israel  
01:45 06/09 Thụy Sĩ - Kosovo TV360+7
01:45 06/09 Montenegro - CH Séc  
01:45 06/09 Slovenia - Thụy Điển  
01:45 06/09 Đan Mạch - Scotland TV360+6
01:45 06/09 Italia - Estonia TV360+5
Vòng loại World Cup 2026 - khu vực Nam Mỹ
06:30 Paraguay - Ecuador  
06:30 Argentina - Venezuela  
06:30 Uruguay - Peru  
06:30 Colombia - Bolivia  
07:30 Brazil - Chile  
Vòng loại World Cup 2026 - khu vực Bắc Trung Mỹ
06:30 Suriname - Panama  
09:00 Guatemala - El Salvador  
05:00 06/09 Bermuda - Jamaica  
Vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Phi
19:00 South Sudan - DR Congo  
19:00 Somalia - Guinea  
20:00 Kenya - Gambia  
20:00 Namibia - Malawi  
23:00 Congo - Tanzania  
23:00 Uganda - Mozambique  
23:00 Benin - Zimbabwe  
23:00 Lesotho - South Africa  
23:00 Djibouti - Burkina Faso  
02:00 06/09 Mauritania - Togo  
02:00 06/09 Senegal - Sudan  
02:00 06/09 Bờ Biển Ngà - Burundi  
02:00 06/09 Ai Cập - Ethiopia  
02:00 06/09 Ma rốc - Niger  

Giao hữu bóng đá

04/09  
17:00

ĐT Việt Nam 0-4 Thép Xanh Nam Định

King's Cup 2025

04/09  
17:00

Iraq 2-1 Hong Kong (TQ)

04/09  
20:00

Thái Lan 3-0 Fiji

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 - KHU VỰC CHÂU ÂU

04/09  
21:00

Kazakhstan 0-1 Wales

04/09  
23:00

Georgia 2-3 Thổ Nhĩ Kỳ

Lithuania 1-1 Malta

05/09  
01:45

Bulgaria 0-3 Tây Ban Nha

Slovakia 2-0 Đức

Luxembourg 1-3 Bắc Ireland

Liechtenstein 0-6 Bỉ

Hà Lan 1-1 Ba Lan

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 - KHU VỰC NAM MỸ

05/09  
06:30

Argentina - Venezuela

Colombia - Bolivia

Paraguay - Ecuador

Uruguay - Peru

05/09  
07:30

Brazil - Chile