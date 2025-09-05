Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|Vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu
|01:45 06/09
|Quần đảo Faroe - Croatia
|01:45 06/09
|Ukraine - Pháp
|TV360+4
|01:45 06/09
|Hy Lạp - Belarus
|01:45 06/09
|Ai-xơ-len - Azerbaijan
|01:45 06/09
|Moldova - Israel
|01:45 06/09
|Thụy Sĩ - Kosovo
|TV360+7
|01:45 06/09
|Montenegro - CH Séc
|01:45 06/09
|Slovenia - Thụy Điển
|01:45 06/09
|Đan Mạch - Scotland
|TV360+6
|01:45 06/09
|Italia - Estonia
|TV360+5
|Vòng loại World Cup 2026 - khu vực Nam Mỹ
|06:30
|Paraguay - Ecuador
|06:30
|Argentina - Venezuela
|06:30
|Uruguay - Peru
|06:30
|Colombia - Bolivia
|07:30
|Brazil - Chile
|Vòng loại World Cup 2026 - khu vực Bắc Trung Mỹ
|06:30
|Suriname - Panama
|09:00
|Guatemala - El Salvador
|05:00 06/09
|Bermuda - Jamaica
|Vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Phi
|19:00
|South Sudan - DR Congo
|19:00
|Somalia - Guinea
|20:00
|Kenya - Gambia
|20:00
|Namibia - Malawi
|23:00
|Congo - Tanzania
|23:00
|Uganda - Mozambique
|23:00
|Benin - Zimbabwe
|23:00
|Lesotho - South Africa
|23:00
|Djibouti - Burkina Faso
|02:00 06/09
|Mauritania - Togo
|02:00 06/09
|Senegal - Sudan
|02:00 06/09
|Bờ Biển Ngà - Burundi
|02:00 06/09
|Ai Cập - Ethiopia
|02:00 06/09
|Ma rốc - Niger
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
Giao hữu bóng đá
|
04/09
|
ĐT Việt Nam 0-4 Thép Xanh Nam Định
|
King's Cup 2025
|
04/09
|
Iraq 2-1 Hong Kong (TQ)
|
04/09
|
Thái Lan 3-0 Fiji
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 - KHU VỰC CHÂU ÂU
|
04/09
|
Kazakhstan 0-1 Wales
|
04/09
|
Georgia 2-3 Thổ Nhĩ Kỳ
|
Lithuania 1-1 Malta
|
05/09
|
Bulgaria 0-3 Tây Ban Nha
|
Slovakia 2-0 Đức
|
Luxembourg 1-3 Bắc Ireland
|
Liechtenstein 0-6 Bỉ
|
Hà Lan 1-1 Ba Lan
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 - KHU VỰC NAM MỸ
|
05/09
|
Argentina - Venezuela
|
Colombia - Bolivia
|
Paraguay - Ecuador
|
Uruguay - Peru
|
05/09
|
Brazil - Chile
