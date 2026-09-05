Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY - GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 - VÒNG 3

05/09  18:30

 Newcastle vs Bournemouth

FPT Play

05/09  21:00

 Brentford vs Sunderland

FPT Play
Brighton vs Leeds

FPT Play
Fulham vs Crystal Palace

FPT Play
Man City vs Coventry City

FPT Play
Nottingham vs Tottenham

FPT Play

05/09  23:00

 Hull City vs Aston Villa

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 - VÒNG 4

05/09  21:15

 Bilbao vs Atletico

SCTV15, On Football

05/09  23:30

 Vallecano vs Santander

SCTV15, On Football

06/09  02:00

 Villarreal vs Deportivo

SCTV15, On Football

VĐQG ĐỨC 2026/27 - VÒNG 4

05/09  20:30

 Hoffenheim vs Dortmund

Leverkusen vs Union Berlin

M’gladbach vs Elversberg

Werder Bremen vs RB Leipzig

Paderborn 07 vs Freiburg

05/09  23:30

 Schalke vs Bayern Munich

VĐQG ITALIA 2026/27 - VÒNG 4

05/09  22:15

 Fiorentina vs Torino

ON Football / VTVcab ON

05/09  23:00

 Inter Milan vs Napoli

ON Football / VTVcab ON

06/09  01:45

 AS Roma vs Atalanta

ON Football / VTVcab ON

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 3

05/09  22:00

 Lens vs Lorient

On Sports News

06/09  01:45

Le Havre vs Brest

On Sports News

Nice vs Le Mans

On Sports News

NGÀY - GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V-LEAGUE - VÒNG 1

04/09  18:00

Đồng Nai 0-2 Thể Công Viettel

FPT Play, HTV Thể thao

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 - VÒNG 3

05/09  02:00

 Ipswich 0-2 Liverpool

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 - VÒNG 4

05/09  02:00

 Real Betis 1-0 Real Madrid

SCTV15, On Football

VĐQG ĐỨC 2026/27 - VÒNG 4

05/09  01:30

 Stuttgart 4-1 Cologne

VĐQG ITALIA 2026/27 - VÒNG 4

05/09  01:45

 Genoa 1-4 Como

ON Football / VTVcab ON

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 3

05/09  00:00

 Lyon 3-1 Auxerre

On Sports News

05/09  02:05

 PSG 1-2 Monaco

On Sports News