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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
|
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
|
07/10 01:45
|Croatia vs Tây Ban Nha
|
TV360
|Anh vs CH Séc
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
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07/10 01:45
|Scotland vs Slovenia
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TV360
|Thụy Sĩ vs Bắc Macedonia
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C
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06/10 21:00
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Kazakhstan vs Đảo Faroe
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07/10 01:45
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Moldova vs Slovakia
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Albania vs San Marino
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Estonia vs Iceland
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Luxembourg vs Bulgaria
|Belarus vs Phần Lan
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GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026
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06/10 21:00
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Ấn Độ vs Uruguay
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06/10 23:00
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Nga vs Nigeria
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07/10 06:00
|Argentina vs Benin
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TV360
|
07/10 06:45
|
Colombia vs Peru
|
07/10 07:00
|Mỹ vs Canada
|
07/10 09:30
|Mexico vs Chile
|
VÔ ĐỊCH CHÂU PHI 2027 – VÒNG LOẠI
|
07/10 02:00
|
Angola vs Malawi
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
KÊNH TRỰC TIẾP
|
FIFA ASEAN CUP 2026– VÔ ĐỊCH
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05/10 20:00
|Indonesia 2-2 Thái Lan (pen 4-2)
|
FPT Play, TV360
|
FIFA ASEAN CUP 2026 – TRANH HẠNG BA
|
05/10 16:00
|Malaysia 1-0 Việt Nam
|
FPT Play, TV360
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A
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06/10 01:45
|Pháp 4-1 Bỉ
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TV360
|Italia 3-1 Thổ Nhĩ Kỳ
|
TV360
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UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B
|
06/10 01:45
|Bosnia 1-0 Ba Lan
|
TV360
|Bắc Ireland 0-0 Georgia
|
TV360
|Romania 0-1 Thụy Điển
|
TV360
|Ukraine 1-2 Hungary
|
TV360
|
UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C
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05/10 23:00
|CH Síp 2-1 Latvia
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06/10 01:45
|Montenegro 0-0 Armenia
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