Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

07/10  01:45

 Croatia vs Tây Ban Nha

TV360
Anh vs CH Séc

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

07/10  01:45

 Scotland vs Slovenia

TV360
Thụy Sĩ vs Bắc Macedonia

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C

06/10  21:00

Kazakhstan vs Đảo Faroe

07/10  01:45

Moldova vs Slovakia

Albania vs San Marino

Estonia vs Iceland

Luxembourg vs Bulgaria
Belarus vs Phần Lan

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

06/10  21:00

Ấn Độ vs Uruguay

06/10  23:00

Nga vs Nigeria

07/10  06:00

 Argentina vs Benin

TV360

07/10  06:45

Colombia vs Peru

07/10  07:00

 Mỹ vs Canada

07/10  09:30

 Mexico vs Chile

VÔ ĐỊCH CHÂU PHI 2027 – VÒNG LOẠI

07/10  02:00

Angola vs Malawi

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

FIFA ASEAN CUP 2026– VÔ ĐỊCH

05/10  20:00

 Indonesia 2-2 Thái Lan (pen 4-2)

FPT Play, TV360

FIFA ASEAN CUP 2026 – TRANH HẠNG BA

05/10  16:00

 Malaysia 1-0 Việt Nam

FPT Play, TV360

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE A

06/10  01:45

 Pháp 4-1 Bỉ

TV360
Italia 3-1 Thổ Nhĩ Kỳ

TV360

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE B

06/10  01:45

 Bosnia 1-0 Ba Lan

TV360
Bắc Ireland 0-0 Georgia

TV360
Romania 0-1 Thụy Điển

TV360
Ukraine 1-2 Hungary

TV360

UEFA NATIONS LEAGUE 2026/27 – LEAGUE C

05/10  23:00

 CH Síp 2-1 Latvia

06/10  01:45

 Montenegro 0-0 Armenia

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn