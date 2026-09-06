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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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VÒNG LOẠI U20 CHÂU Á 2027 - BẢNG C
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06/09 16:00
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U20 Triều Tiên vs U20 Palestine
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TV360
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06/09 19:00
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U20 Việt Nam vs U20 Iran
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TV360
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 3
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06/09 20:00
|Everton vs MU
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FPT Play
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06/09 22:30
|Arsenal vs Chelsea
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 4
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06/09 21:15
|Valencia vs Barcelona
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On Football, SCTV15
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06/09 23:30
|Alaves vs Osasuna
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On Football, SCTV15
|Malaga vs Levante
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On Sports
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07/09 02:00
|Espanyol vs Sevilla
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On Football, SCTV15
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VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 3
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06/09 20:00
|Frosinone vs Venezia
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MyTV
|Parma vs Monza
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MyTV
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06/09 23:00
|Bologna vs Sassuolo
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MyTV
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07/09 01:45
|Juventus vs AC Milan
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MyTV
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VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 2
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06/09 20:30
|Hamburg vs Mainz 05
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06/09 22:30
|E. Frankfurt vs Augsburg
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 3
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06/09 20:00
|Troyes vs Strasbourg
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On Sports News
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06/09 22:15
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Angers vs Rennes
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On Sports News
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07/09 01:45
|Marseille vs Paris FC
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On Sports News
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NGÀY - GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 - VÒNG 3
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05/09 18:30
|Newcastle 2-2 Bournemouth
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FPT Play
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05/09 21:00
|Brentford 1-1 Sunderland
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FPT Play
|Brighton 1-1 Leeds
|
FPT Play
|Fulham 2-3 Crystal Palace
|
FPT Play
|Man City 1-0 Coventry City
|
FPT Play
|Nottingham 0-0 Tottenham
|
FPT Play
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05/09 23:00
|Hull City 0-0 Aston Villa
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 - VÒNG 4
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05/09 21:15
|Bilbao 3-0 Atletico
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SCTV15, On Football
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05/09 23:30
|Vallecano 3-2 Santander
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SCTV15, On Football
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06/09 02:00
|Villarreal 2-3 Deportivo
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SCTV15, On Football
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VĐQG ĐỨC 2026/27 - VÒNG 4
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05/09 20:30
|Hoffenheim 2-3 Dortmund
|Leverkusen 4-0 Union Berlin
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M’gladbach 3-4 Elversberg
|Werder Bremen 3-1 RB Leipzig
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Paderborn 07 0-1 Freiburg
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05/09 23:30
|Schalke 0-1 Bayern Munich
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VĐQG ITALIA 2026/27 - VÒNG 4
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05/09 22:15
|Fiorentina 1-2 Torino
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ON Football / VTVcab ON
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05/09 23:00
|Inter Milan 3-2 Napoli
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ON Football / VTVcab ON
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06/09 01:45
|AS Roma 2-1 Atalanta
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ON Football / VTVcab ON
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 3
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05/09 22:00
|Lens 0-1 Lorient
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On Sports News
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06/09 01:45
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Le Havre 1-2 Brest
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On Sports News
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Nice 1-1 Le Mans
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On Sports News
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 5
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06/09 01:00
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Al Ittihad 2-1 Al Nassr
|GIẢI NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
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06/09 06:30
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Inter Miami vs Atlanta United