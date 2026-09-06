Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI U20 CHÂU Á 2027 - BẢNG C

06/09  16:00

U20 Triều Tiên vs U20 Palestine

TV360

06/09  19:00

U20 Việt Nam vs U20 Iran

TV360

 NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 – VÒNG 3

06/09  20:00

 Everton vs MU

FPT Play

06/09  22:30

 Arsenal vs Chelsea

FPT Play

 VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 4

06/09  21:15

 Valencia vs Barcelona

On Football, SCTV15

06/09  23:30

 Alaves vs Osasuna

On Football, SCTV15
Malaga vs Levante

On Sports

07/09  02:00

 Espanyol vs Sevilla

On Football, SCTV15

VĐQG ITALIA 2026/27 – VÒNG 3

06/09  20:00

 Frosinone vs Venezia

MyTV
Parma vs Monza

MyTV

06/09  23:00

 Bologna vs Sassuolo

MyTV

07/09  01:45

 Juventus vs AC Milan

MyTV

VĐQG ĐỨC 2026/27 – VÒNG 2

06/09  20:30

 Hamburg vs Mainz 05

06/09  22:30

 E. Frankfurt vs Augsburg

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 3

06/09  20:00

 Troyes vs Strasbourg

On Sports News

06/09  22:15

Angers vs Rennes

On Sports News

07/09  01:45

 Marseille vs Paris FC

On Sports News

NGÀY - GIỜ

TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 - VÒNG 3

05/09  18:30

 Newcastle 2-2 Bournemouth

FPT Play

05/09  21:00

 Brentford 1-1 Sunderland

FPT Play
Brighton 1-1 Leeds

FPT Play
Fulham 2-3 Crystal Palace

FPT Play
Man City 1-0 Coventry City

FPT Play
Nottingham 0-0 Tottenham

FPT Play

05/09  23:00

 Hull City 0-0 Aston Villa

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 - VÒNG 4

05/09  21:15

 Bilbao 3-0 Atletico

SCTV15, On Football

05/09  23:30

 Vallecano 3-2 Santander

SCTV15, On Football

06/09  02:00

 Villarreal 2-3 Deportivo

SCTV15, On Football

VĐQG ĐỨC 2026/27 - VÒNG 4

05/09  20:30

 Hoffenheim 2-3 Dortmund

Leverkusen 4-0 Union Berlin

M’gladbach 3-4 Elversberg

Werder Bremen 3-1 RB Leipzig

Paderborn 07 0-1 Freiburg

05/09  23:30

 Schalke 0-1 Bayern Munich

VĐQG ITALIA 2026/27 - VÒNG 4

05/09  22:15

 Fiorentina 1-2 Torino

ON Football / VTVcab ON

05/09  23:00

 Inter Milan 3-2 Napoli

ON Football / VTVcab ON

06/09  01:45

 AS Roma 2-1 Atalanta

ON Football / VTVcab ON

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 3

05/09  22:00

 Lens 0-1 Lorient

On Sports News

06/09  01:45

Le Havre 1-2 Brest

On Sports News

Nice 1-1 Le Mans

On Sports News

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 5

06/09  01:00

Al Ittihad 2-1 Al Nassr

GIẢI NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

06/09  06:30

Inter Miami vs Atlanta United